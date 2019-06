David Tennant e Cush Jumbo star della serie Deadwater Fell

David Tennant e Cush Jumbo saranno i protagonisti di Deadwater Fell, una nuova serie britannica.

Il progetto è destinato a Channel 4 e racconterà la storia di due famiglie alle prese con una tragedia in cui hanno perso la vita una donna e i suoi tre figli.

Il progetto è stato ideato da Daisy Coulam, già nel team di Grantchester, e le riprese si svolgeranno in Scozia.

David Tennant interpreterà Tom Kendrick, uno stimato dottore del posto che rimane in vita dopo un incendio in cui hanno perso la vita sua moglie Kate e i suoi figli. Quando si scopre che la sua famiglia non è morta a causa del fuoco, le indagini portano a sospettare di Tom e altre persone.

Anna Madely avrà la parte di Kate, mentre Cush Jumbo avrà il ruolo di Jess, la migliore amica della donna che ha perso la vita.

Nei quattro episodi reciterà anche Matthew McNulty nei panni di Steve, il compagno di Jess.

Tennant, attualmente star della serie Good Omens, sarà coinvolto inoltre come produttore esecutivo e ha dichiarato: "Daisy Coulam ha scritto qualcosa di veramente speciale, terrificante e affascinante. Sono felice e onorato dalla possibilità di poter contribuire a raccontare questa straordinaria storia".

