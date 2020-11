David Prowse: l'interprete di Darth Vader morto di COVID-19

La figlia di David Prowse, che nella trilogia originale di Star Wars ha interpretato Darth Vader, ha svelato che il padre ha perso la vita dopo aver contratto il COVID-19. Rachel, intervistata da The Sun, ha parlato degli ultimi giorni di vita del padre, che soffriva da tempo anche di Alzheimer.

La figlia di David Prowse ha sottolineato: "Penso sia orribile che le restrizioni legate al COVID ci abbiano impedito di vederlo e dirgli addio".

Rachel ha però aggiunto: "Ma quando siamo andati a prendere i suoi effetti personali in ospedale, l'infermiera ci ha detto quanto fosse fantastico. Era una persona incredibile. Sarebbe stato felice di essere nei trend di Twitter".

La cinquantenne ha infine ricordato: "Il suo aspetto poteva farlo sembrare piuttosto spaventoso, ma come persona era un uomo dolce, gentile e generoso. Era davvero un gigante gentile. E per noi era nostro padre".

Star Wars: morto David Prowse, fu Darth Vader nella prima trilogia

Mark Hamill, star di Guerre stellari con la parte di Luke Skywalker, lo aveva ricordato descrivendolo in questo modo: "Era un uomo gentile ed era molto più che Darth Vader. Attore-Marito-Padre-Membro dell'Impero Britannico, tre volte campione dei pesi leggeri. L'attore ha aggiunto: "_Amava i suoi fan quanto loro amavano lui".

George Lucas ha invece sottolineato in un comunicato che David riusciva a portare al personaggio un aspetto fisico essenziale per la parte, grazie alla statura imponenente e ai movimenti che rispecchiavano l'intensità e la presenza di Vader_". Lucas ha ricordato: "David era disposto a fare di tutto e ha contribuito al successo di quella che sarebbe diventata una figura memorabile e tragica".

L'ex bodybuilder, che ha perso la vita a 85 anni, soffriva di Alzheimer e ha trascorso due settimane in un ospedale di Londra a causa del COVID-19.