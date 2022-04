David Oyelowo: "Lo schiaffo di Will Smith agli Oscar ha avuto delle conseguenze negative a sfondo razziale"

David Oyelowo ha parlato delle conseguenze dello schiaffo dato da Will Smith agli Oscar 2022 a Chris Rock, sottolineando che si è trattato di un gesto che ha alimentato stereotipi di tipo razziale.

L'attore, con un lungo intervento su The Hollywood Reporter, ha ammesso che nonostante in passato ci siano stati scandali e problemi legati ai premi assegnati dall'Academy, niente poteva prepararlo per quello che è successo in questa edizione.

Parlando degli Oscar 2022, David Oyelowo ha sottolineato: "Essendo un uomo nero al centro dell'attenzione pubblica, si è costantemente consapevoli del fatto che già esistere ha un risvolto politico. Si è costantemente in uno stato che ti porta a essere usato per portare avanti o smentire uno stereotipo. Questi stereotipi sono legati alla criminalità, alla civiltà, all'educazione, agli aspetti sessuali, alla povertà, alla responsabilità sociale e a molto altro. Si tratta di un peso che devo accettare nonostante sia estenuante".

L'attore ha sottolineato che non appena si è reso conto di quanto accaduto ha dovuto fare i conti con l'aumentare dell'ansia: "La stessa che ogni persona nera prova quando affronta le notizie di cronaca legata a qualche crimine. Ti ritrovi a pensare 'Cosa significa per noi?', 'Cosa significa per me?'". David ha rivelato che durante un party che si è svolto dopo la cerimonia un "anziano gentleman bianco" gli ha parlato e ha dichiarato che Will Smith avrebbe dovuto essere trascinato via dalla sala: "Si può essere d'accordo con quel sentimento, ma non è quello che ha detto, è il modo in cui lo ha detto. Conosco quel godimento, quell'atteggiamento ed è orribile nella sua essenza legata ai messaggi in codice".

Oyelowo ha lodato i cambiamenti in positivi compiuti dall'Academy dopo le critiche e la polemica #OscarSoWhite: "Sarebbe ingenuo pensare che l'incidente tra Will Smith e Chris Rock non sarà sfruttato, da alcuni professionisti, da una prospettiva legata alla razza. Alcuni di loro saranno gli stessi che si sono opposti ai provvedimenti per l'inclusività che hanno portato Cheryl Boone Isaacs e ai suoi sostenitori tra le fila dell'Academy per poter portare a un'Academy maggiormente aperta alla diversità... Dopo l'omicidio di George Floyd, il settore dell'intrattenimento ha fatto molte promesse per aumentare la diversità nel nostro settore. Alcune sostenute dalle intenzioni e alcune per apparenza. La mia paura è che questo sfortunato incidente, che stiamo tutti cercando di affrontare, avrà un effetto negativo sulle spinte per l'inclusione".

La star ha ribadito che quel gesto animerà dei pregiudizi, consapevoli o inconsapevoli, che sono ancora alla base per molte decisioni prese a Hollywood: "Sarebbe tragico se, per impedire che un incidente di questo tipo si verifichi di nuovi, lo si usasse come scusa per far tornare indietro le idee sull'inclusione e sulla diversità".

David ha ribadito che si deve impedire che le conseguenze dell'incidente portino a rendere più complicata la lotta per "un mondo e un settore dell'intrattenimento maggiormente diverso, inclusivo ed equo".