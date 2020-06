David Lynch condivide un sogno ambientato durante lo sbarco in Normandia (VIDEO)

David Lynch ha raccontato in un video un suo sogno ambientato durante lo sbarco in Normandia e i fan sperano diventi un film.

David Lynch ha condiviso in un video i dettagli di un sogno che lo ha trasportato durante lo sbarco in Normandia.

In occasione delle sue previsioni meteorologiche quotidiane il regista ha infatti parlato dell'esperienza vissuta nella sua dimensione onirica e i fan sperano già che diventi un film.

Nel video David Lynch racconta: "Quell'operazione ha coinvolto 1.527.000 soldati ed è stata una cosa enorme. Ho fatto un sogno una notte in cui venivo ucciso in Normandia durante lo sbarco. Ero un militare tedesco di sedici anni. Hitler aveva iniziato a coinvolgere nelle attività militari ragazzi sempre più giovani. Mia madre era stata così triste nel vedermi andare e quel giorno stavo camminando. Ero molto distante dalla spiaggia. Ero in una specie di terreno in cui c'erano delle dune di sabbia e c'era molta nebbia, era nuvoloso e grigio".

Il filmaker ha proseguito aggiungendo che nel suo sogno si imbatteva in un soldato americano che gli sparava con una mitragliatrice: "Mi colpiva nello stomaco. Ho fatto cadere il mio fucile e ho portato le mani all'altezza dello stomaco, potevo sentire questo sangue caldo che usciva. Il ricordo successivo è che il mio corpo era diventato davvero, davvero caldo. Poi mi sono ritrovato sulle ginocchia e la luce è scomparsa".

Molti fan di David Lynch hanno quindi commentato online il racconto condiviso dal maestro del cinema sostenendo che sarebbe un'idea davvero fantastica per un potenziale lungometraggio.