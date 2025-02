David Lynch: rivelata la causa della morte del leggendario regista

La morte di David Lynch è stata annunciata dalla sua famiglia sui social media all'inizio di quest'anno, il 16 gennaio. L'iconico regista aveva 78 anni, celebre per film come Mulholland Drive, Velluto blu e la serie cult televisiva che ha cambiato per sempre il modo di fare serie tv: Twin Peaks. Lo scorso anno fu rivelata la diagnosi di enfisema, causato dal fumo per la maggior parte della sua vita. A novembre ha dichiarato di aver bisogno di ossigeno supplementare per riuscire a camminare.

Si è ipotizzato, successivamente, che gli incendi di Los Angeles abbiano influito sulla sua salute: fonti anonime hanno dichiarato a Deadline che il regista è peggiorato dopo che è stato costretto a evacuare la sua casa lungo il Sunset Boulevard a Los Angeles.

David Lynch, ecco le causa della morte del leggendario regista

un ritratto del regista David Lynch

TMZ ha riportato che il regista di Eraserhead è morto in seguito a un arresto cardiaco, con una malattia polmonare cronica ostruttiva citata come causa principale del decesso. Il documento ottenuto dalla pubblicazione, un certificato di morte rilasciato dal Dipartimento di Sanità Pubblica della Contea di Los Angeles venerdì 7 febbraio, infatti, cita anche la disidratazione come fattore significativo.

Dopo la morte di David Lynch, la sua famiglia ha dato la notizia il giorno successivo, scrivendo sulla sua pagina Facebook:

"C'è un grande vuoto nel mondo ora che non è più con noi. Ma, come diceva lui, 'Tieni gli occhi sulla ciambella e non sul buco'. È una bella giornata con sole dorato e cielo azzurro per tutto il percorso".

In seguito, i familiari sono stati costretti a smentire le affermazioni circolate sui social media riguardo a un servizio funebre con la partecipazione di amici e collaboratori stretti di Lynch come Kyle MacLachlan e Laura Dern. "Abbiamo il cuore di sapere che la gente sta arrivando in aereo per questo, e sento che è così sbagliato da parte di qualcuno postare questo tipo di stronzate", hanno scritto i familiari. "È offensivo. Per favore, lamentatevi con chi sta pubblicando queste bugie".

Dopo la scomparsa di Lynch, i tributi sono arrivati da tutto il mondo dello spettacolo. Il leggendario regista Steven Spielberg lo ha descritto come "una voce originale e unica", ricordando il loro lavoro insieme in The Fabelmans. Tra le altre celebrità che hanno reso omaggio a Lynch ci sono Laura Dern, Nicolas Cage, Edgar Wright, James Gunn, Hugh Jackman, Billy Corgan e molte altre.

David Lynch sul red carpet di Cannes 2007

Anche i fan di Lynch non hanno tardato a rendergli omaggio: alcuni hanno organizzato una "meditazione di gruppo mondiale" in suo onore, mentre alcuni esponenti dell'industria videoludica hanno parlato dell'influenza del regista su alcuni dei giochi più popolari della storia.