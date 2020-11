David Lynch: le riprese della nuova serie Wisteria, prodotta per Netflix, nel 2021?

David Lynch potrebbe essere impegnato nelle riprese di una nuova serie, intitolata Wisteria, nel 2021, e il progetto sembra sia destinato a Netflix.

La notizia è emersa grazie al numero 122 della testata Production Weekly che condivide alcuni dettagli delle location scelte e del team al lavoro.

Wisteria, indicato come titolo di lavorazione, sembra sia stata scritta da David Lynch che si occuperà anche della regia, mentre Sabrina S. Sutherland sarà coinvolta come produttrice.

Le riprese inizieranno nel maggio 2021 e alcune scene verranno girate ai Calvert Studios, già usati per degli episodi di Twin Peaks: Il Ritorno.

Alcuni anni fa il regista era stato avvistato nel quartier generale della piattaforma di streaming, tuttavia non erano poi emerse ulteriori notizie riguardanti una possibile collaborazione.

Un post pubblicato su Reddit aveva accennato a un progetto intitolato Wisteria nel febbraio 2020, sostenendo che il budget fosse di 85 milioni di dollari per un totale di 25 episodi della durata di un'ora. L'utente aveva inoltre sottolineato che poteva trattarsi di un numero totale compreso tra 13 e 25 minifilm e le riprese avrebbero dovuto svolgersi per 200 giorni nell'area di Los Angeles.

La situazione internazionale che ha messo in pausa tutti i progetti cinematografici e televisivi ha inevitabilmente fatto slittare anche questo progetto che ora potrebbe quindi debuttare in streaming nel 2022.