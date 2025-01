David Lynch, il ricordo di Nicolas Cage, star di Cuore Selvaggio: "Mai divertito così tanto su un set"

Nicolas Cage è tra le star di Hollywood che hanno pubblicamente espresso il proprio tributo nei confronti di David Lynch in seguito alla notizia della scomparsa del regista di Velluto blu.

L'attore ha recitato per Lynch nel film Cuore selvaggio, al fianco di Laura Dern, e ha espresso tutta la gratitudine nei confronti di uno dei più grandi registi della storia.

Nicolas Cage ricorda David Lynch

"È stato un genio unico nel cinema" dichiara Cage "uno dei più grandi artisti di questo o di qualsiasi altro tempo. Era coraggioso, brillante e un anticonformista con un gioioso senso dell'umorismo".

Laura Dern e Nicolas Cage in una scena di Cuore selvaggio

La star di Cuore selvaggio ha confessato:"Non mi sono mai divertito tanto su un set cinematografico come quando ho lavorato con David Lynch. Sarà sempre una leggenda".

La trama di Cuore selvaggio

Nel film girato tra New Orleans e Louisiana, Nicolas Cage interpreta Sailor, un ex detenuto da poco uscito di prigione che si riunisce con la sua amata Lula (Laura Dern), già attrice per Lynch in Velluto blu.

Ad ostacolarli la madre di lei, interpretata da Diane Ladd, la vera madre di Laura Dern, che cercherà in tutti i modi di riportarli indietro e fermare il viaggio che i due innamorati stanno compiendo negli Stati Uniti, ingaggiando vari detective e sicari. Nel cast del film, uscito nelle sale nel 1990 e vincitore della Palma d'Oro al Festival di Cannes, anche Willem Dafoe, Crispin Glover, Harry Dean Stanton, Isabella Rossellini, nonché le due star di Twin Peaks Sherilyn Fenn e Grace Zabriskie.