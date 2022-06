David Lynch ricorda Julee Cruise: "Grande cantante e grande essere umano" (VIDEO)

"Potrebbe essere un buon momento per apprezzare tutta la buona musica che ha realizzato", afferma il regista dopo la morte di Julee Cruise, una sua collaboratrice di lunga data.

David Lynch ha reso omaggio alla sua collaboratrice musicale Julee Cruise, scomparsa il 9 giugno all'età di 65 anni. Il successo della celebre cantante statunitense, in gran parte, era legato alla serie televisiva I segreti di Twin Peaks, di David Lynch e Mark Frost, oltre che a Velluto blu dello stesso Lynch, due lavori ai quali la cantante aveva prestato la propria voce.

"Ho appena scoperto che la grandissima Julee Cruise è morta. Per me questa è un notizia molto triste", ha dichiarato Lynch in un video pubblicato sulla propria pagina YouTube relativo alla serie culto del cineasta denominata David Lynch Theatre.

"Credo che questo potrebbe essere un buon momento per apprezzare tutta la buona musica che ha realizzato nel corso degli anni, è il momento perfetto per ricordarla come un grande musicista, un grande cantante e, soprattutto, un grande essere umano", ha concluso il regista.

Il marito della Cruise, Edward Grinnan, ha annunciato la morte della cantante questo venerdì sui social media: non è stata fornita alcuna causa di morte, ma recentemente aveva combattuto contro il lupus sistemico. "Ha lasciato questo regno alle sue condizioni. Nessun rimpianto", ha scritto Grinnan.