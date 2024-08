David Lynch è malato e potrebbe non dirigere mai più film

David Lynch ha rivelato in una nuova intervista che gli è stato diagnosticato un enfisema, il regista non può più uscire o stare sul set.

David Lynch ha rivelato in una nuova intervista che gli è stato diagnosticato un enfisema e che non può più "uscire di casa" per paura di contrarre la COVID.

"Mi sono ammalato di enfisema per aver fumato a lungo e quindi sono costretto a casa, che mi piaccia o no... E ora, a causa del Covid, sarebbe molto brutto per me ammalarmi, anche con un raffreddore", ha dichiarato a Sight and Sound nella storia di copertina della rivista di settembre. Lynch ha detto che "può camminare solo per una breve distanza" prima di "finire l'ossigeno".

Dune, David Lynch: "Ho fatto fiasco. Ed è stata tutta colpa mia"

Il divieto di dirigere e i dettagli della malattia

Il leggendario regista di opere come Eraserhead - La mente che cancella, Mulholland Drive e l'universo di Twin Peaks ha aggiunto che è improbabile che torni a dirigere - ma se lo facesse, non sarebbe sul set. "Cercherei di farlo a distanza, se fosse necessario", ha detto Lynch, ammettendo che "non mi piacerebbe molto".

David Lynch e Naomi Watts sul set di Mulholland Drive

L'enfisema è una malattia polmonare cronica che causa mancanza di respiro. La malattia è generalmente causata dal fumo di sigaretta (il 78enne Lynch è un fumatore da sempre) o dall'esposizione a sostanze inquinanti.

Sempre durante l'intervista a Sight and Sound, Lynch, il cui ultimo film è stato Inland Empire - L'impero della mente del 2006, ha detto di essere ancora "fiducioso" che la sua sceneggiatura del 2010 Antelope Don't Run No More possa arrivare sul grande schermo. "Non sappiamo cosa ci riserverà il futuro", ha detto.

Ha anche parlato di Snootworld, il film d'animazione a cui ha iniziato a lavorare due decenni fa con Caroline Thompson (The Nightmare Before Christmas, Edward mani di forbice). "Proprio di recente ho pensato che qualcuno potesse essere interessato a realizzare questo film, così l'ho presentato a Netflix nei mesi scorsi, ma l'hanno rifiutato", ha detto Lynch. "Le fiabe vecchio stile sono considerate fastidiose: a quanto pare, la gente non vuole vederle. È un mondo diverso ora, ed è più facile dire no che dire sì".