David Lynch, Kyle MacLachlan rivela: "Neanche io capisco i suoi film"

Kyle MacLachlan ci sta rendendo la vita più facile: se anche tu sei rimasto piuttosto confuso da uno dei tanti capolavori di David Lynch, allora non essere troppo duro con te stesso perché perfino il celebre attore ha ammesso di "non pretendere di capire il lavoro" dell'eccentrico regista statunitense, nonostante lui stesso sia una delle sue star.

David Lynch e Naomi Watts sul set di Mulholland Drive

MacLachlan ha riflettuto sull'impatto che Lynch ha avuto sulla sua carriera durante una nuova intervista del The AV Club, durante la quale ha ricordato il debutto nel ruolo del valoroso nobile Paul Atreides nell'adattamento del regista del 1984 di Dune: "I ruoli che sono venuti dopo Dune... erano più nelle mie corde".

"Questo non significa che non fossi e non sia tuttora intrigato dall'idea di interpretare un personaggio che sia non necessariamente un personaggio Marvel, ma qualcuno che abbia un ruolo eroico. Ma forse non deve essere un semplice film d'azione", ha continuato la star.

Lynch a Venezia per riceve il Leone d'oro alla carriera e presentare Inland Empire

A proposito di Velluto Blu l'attore ha affermato: "Non credo che ne fossi così consapevole, ad essere sincero. Avevo appena finito di studiare e stavo imparando a lavorare, e all'improvviso mi sono trovato a lavorare con uno dei più grandi registi del mondo. Non pretendo di capire molto di quello che fa David, ma riconosco di essere il suo tramite attraverso questi mondi, e questa è una sfida. Ci sono ancora tante cose sulle sceneggiature di Lynch che non capisco e che, onestamente, non ho bisogno di capire. I suoi film sono davvero un'esperienza e pongono molte domande, ma non ci sono molte risposte".

"Penso che sappia esattamente quello che fa e quello che vuole creare, ma non credo di capire sempre il perché. So soltanto che spesso mi accorgo di essere piuttosto intuitivo e di dargli ciò di cui ha bisogno... Quando lavoriamo insieme ci capiamo sempre al volo", ha concluso Kyle MacLachlan a proposito di David Lynch.