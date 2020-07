David Lynch: il nuovo corto del regista ha un legame con Eraserhead

Il nuovo corto diretto da David Lynch, intitolato The Adventures of Alan R., ha un legame con il film Eraserhead.

David Lynch ha condiviso online un nuovo cortometraggio intitolato The Adventures of Alan R. e il video contiene un legame con Eraserhead.

Il breve video, della durata di novanta secondi, mostra solo un'inquadratura in cui appaiono varie teste che parlano a voce alta mentre sono immobili sul pavimento.

A dare la voce alle teste è lo stesso David Lynch e lo si può sentire mentre dice "Mamma, non andrò a pescare", mentre in sottofondo si sente il vento che soffia e un orologio che ticchetta. Il pavimento, inoltre, sembra quello della Stanza Rossa della serie I segreti di Twin Peaks.

The Adventures of Alan R. sembra essere un riferimento ad Alan R. Splet, sound designer che ha collaborato con il regista in occasione di progetti come Eraserhead - La mente che cancella, The Elephant Man, Dune e Blue Velvet. L'artista ha conquistato un Oscar grazie a The Black Stallion ed è morto nel 1994.

Per Eraserhead Splet aveva registrato molte ore di suoni legati al vento in Scozia, a Findhorn, elemento che sembra collegare la sua attività artistica al nuovo cortometraggio.