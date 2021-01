David Lynch: annuncio importante in arrivo?

Cannes 2017: David Lynch e Jane Campion sul red carpet per il settantesimo anno della manifestazione

David Lynch ha suggerito nel suo nuovo video sul meteo che oggi farà un annuncio importante che lo riguarda. Il cineasta da qualche tempo si diverte a realizzare brevi filmati, disponibili sul suo canale YouTube, dove parla delle condizioni meteorologiche del giorno. Ebbene, in quello di ieri allude a una cosa importante che intende annunciare il giorno successivo (tenendo conto del fuso orario), e sono già scattate le ipotesi su cosa possa essere. Qui sotto potete vedere il video, che dura un minuto secco:

Oscar 2020: David Lynch ritira l'Oscar onorario alla carriera

Sappiamo che David Lynch ha in cantiere un nuovo progetto, in collaborazione con Netflix che un anno fa ha distribuito un suo cortometraggio inedito, ma la natura esatta del progetto stesso rimane avvolta nel mistero, al di là del fatto che sarebbe una storia seriale in tredici parti (le riprese dovrebbero iniziare a maggio). La speranza principale è che sia in qualche modo legato a I segreti di Twin Peaks, con un indizio che era contenuto nel titolo provvisorio che richiamava Desperate Housewives - I segreti di Wisteria Lane, serie che per atmosfere e temi richiamava in parte l'opera lynchiana (senza le parti più grottesche e surreali). La risposta, forse, nelle prossime ore.

25 anni di Twin Peaks: come la serie culto di David Lynch ha cambiato la storia della TV

David Lynch e Naomi Watts sul set di Mulholland Drive

C'è anche chi spera che si tratti dell'annuncio di un nuovo lungometraggio, perché esclusa la terza annata di Twin Peaks, che lui stesso ha definito un film di diciotto ore e come tale è stato giudicato da alcune testate, tra cui i Cahiers du Cinéma, è inattivo su tale fronte dal 2006, quando è uscito Inland Empire. Intervistato al riguardo nel 2012, dopo che alcuni colleghi avevano affermato di aver saputo da lui che intendeva ritirarsi dal cinema, egli smentì la cosa dicendo di essere sempre pronto a tornare dietro la macchina da presa, a patto che ci fosse un'idea abbastanza forte da giustificarlo.