David Harris, Cochise ne I guerrieri della notte, morto a 75 anni

La malattia ha portato via l'interprete del cult I guerrieri della notte, morto il 25 ottobre 2024 nella sua casa di New York.

Era malato da tempo e alla fine il tumore ha avuto la meglio. David Harris, noto per il ruolo di Cochise ne I guerrieri della notte, è morto a 75 anni il 25 ottobre 2024. L'attore è morto nella sua casa, come ha comunicato al New York Times la figlia Davina Harris.

Ne I guerrieri della notte, diretto da Walter Hill, David Harris interpretava Cochise, membro della gang dei Guerrieri che si contraddistingue per i capelli afro, una collana di turchesi e la bandana intorno alla testa. Basato sul romanzo di Sol Yurick del 1965, il film segue una gang di New York city il cui leader viene ingiustamente accusato di omicidio spingendo i membri a lasciare il Bronx per fare ritorno a Coney Island in una notte di follia.

Un successo imprevisto

Una scena de I guerrieri della notte

Dopo essere stato criticato al momento dell'uscita, I guerrieri della notte si è rapidamente trasformato in un cult. "Abbiamo pensato che fosse un piccolo film che avrebbe fatto la sua breve corsa e se ne sarebbe andato, e nessuno ne avrebbe mai più parlato", ha confessato David Harris in un'intervista nel 2019 con ADAMICradio.

"Sono stato a Hong Kong, sono stato nelle Filippine, sono stato a Tokyo" ha aggiunto. "Ho fatto molti film, ma scendo dall'aereo la gente dice: è il tizio de I guerriero della notte".

Dagli anni '80 ai 2000, David Harris è apparso in molti film inclusi Brubaker, a fianco di Robert Redford, Quicksilver (1980) e Fatal Beauty (1987). Inoltre ha partecipato alle serie Law & Order: Special Victims Unit;, _E.R. Medici in prima linea, NYPD Blue e Mike Hammer.

Nato a New York il 18 giugno 1949, ha frequentato la High School of Performing Arts dove uno dei suoi insegnanti di inglese gli ha consigliato di iscriversi al dipartimento di recitazione.

"Me ne sono innamorato", ha detto in un'intervista del 2022 con The Claw's Corner. "Mi sono detto 'Penso che questa sia la mia nicchia'."