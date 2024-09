David Fincher: svelato il prossimo film del regista, sarà il thriller Bitterroot

Era stato accennato ieri, e ora è arrivata la conferma che David Fincher dirigerà Bitterroot (precedentemente noto come Big Hole), un Western crime thriller per Netflix.

Michael Gilio ha scritto la sceneggiatura, che originariamente era stata tenuta segreta. Le recensioni della sceneggiatura originale si trovano online, anche su Script Shadow, e quasi tutte lodano il materiale. Gilio ha scritto anche Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri e Dark Harvest.

I dettagli del progetto

Si dice che il film riguardi un vecchio allevatore a cui sono stati rubati i risparmi di una vita. Decide di recuperare i suoi soldi rapinando banche e dando la caccia ai ladri, mentre viene inseguito da suo figlio, che si dà il caso sia lo sceriffo. Le fonti di Moore hanno descritto il film come simile a Gli spietati di Clint Eastwood.

The Killer: David Fincher a Venezia 2023

Sono state fatte offerte a due attori protagonisti per Bitterroot, e questo sarà probabilmente il prossimo progetto di Fincher, che inizierà presto la produzione. Il regista, che ha recentemente rinnovato il suo contratto con Netflix fino al 2027, ha almeno quattro progetti diversi in varie fasi di sviluppo presso Netflix, tra cui Squid Game: America e la serie prequel di Chinatown. Ha già distribuito due film con lo streamer: Mank del 2020 e The Killer del 2023.

L'amicizia tra Fincher e Netflix non è stata accolta con favore da tutti. All'inizio dell'anno, il capo di Cannes Thierry Fremaux ha dichiarato che Fincher ha "lasciato il cinema" e che ora è come se "non esistesse più" nel mondo del cinema.

The Killer: Michael Fassbender seduto sulla panchina

Fincher ha risposto alle critiche che gli sono state rivolte da molti. In un'intervista a Le Monde, è sembrato fermamente convinto che Netflix sia il posto migliore a Hollywood per fare film. Non ha avuto esitazioni. Ha definito Netflix lo "standard industriale" e il "posto migliore" per fare film a Hollywood.

Tra i prossimi progetti di Fincher rientra anche il remake de L'altro uomo di Hitchcock. La pellicola è incentrata su due uomini che si incontrano durante un viaggio in treno e che escogitano un piano di omicidio. Uno dei due uomini prende il piano come uno scherzo innocuo, mentre l'altro lo prende molto sul serio. Gira voce che Ben Affleck sia coinvolto nel progetto.