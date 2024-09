David Fincher dirigerà il remake di Nodo alla gola di Alfred Hitchcock, Denzel Washington in trattative

David Fincher dirigerà il remake di Nodo alla gola di Alfred Hitchcock e Denzel Washington è in trattative per un ruolo nel film.

Sembra che David Fincher abbia messo le mani su un altro classico hitchcockiano, si tratta di Nodo alla gola, il film del 1984. Kasey Moore di What's on Netflix ha apparentemente confermato che questo progetto esiste ed è in fase di sviluppo. Denzel Washington sarebbe in trattative per recitare in un ruolo ancora sconosciuto.

Netflix si è rifiutato di commentare la notizia, che è stata annunciata da Worldofreel. Sembra anche che David Fincher abbia rinunciato al suo altro remake di Hitchcock, Strangers on a Train (L'altro uomo), che avrebbe dovuto avere come protagonisti Brad Pitt e Ben Affleck.

Si dice che Charlize Theron sarà una delle protagoniste del prossimo remake. Steven Knight, il creatore di Peaky Blinders, ha scritto una bozza della sceneggiatura.

Nodo alla gola è incentrato su una coppia di giovani assassini che, dopo aver ucciso un loro amico, danno un party nello stesso luogo dove hanno commesso l'omicidio. Tra gli invitati ci sono anche i genitori del defunto. A party terminato, un astuto professore mette alle strette i due assassini che per poco non la fanno franca.

I prossimi progetti del regista

What's on Netflix ha precedentemente riferito che Fincher ha almeno quattro progetti in sviluppo presso Netflix: Squid Game: America, il prequel di Chinatown scritto da Robert Towne, Bitterroot e un thriller poliziesco senza titolo.

Una scena di Nodo alla gola

Bitterroot, precedentemente noto come Big Hole, è un Western crime thriller targato Netflix. Michael Gilio (Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, Dark Harvest) ha scritto la sceneggiatura, che originariamente era stata tenuta segreta. Si dice che il film riguardi un vecchio allevatore a cui sono stati rubati i risparmi di una vita. Il vecchio decide di recuperare i suoi soldi rapinando banche e dando la caccia ai ladri, mentre viene inseguito da suo figlio, che si dà il caso sia lo sceriffo. Alcune fonti hanno descritto il film come simile a Gli spietati di Clint Eastwood.

Fincher è reduce dal film dello scorso anno The Killer, con Michael Fassbender, che era la sua ode a Frank Costello faccia d'angelo. Con grande disappunto di alcuni, ha recentemente esteso il suo contratto con Netflix fino al 2027.