David Fincher: nuovi dettagli sul nuovo progetto per Netflix, che sarà il suo primo western

La collaborazione tra David Fincher e Netflix prosegue a gonfie vele. Il regista si accinge, infatti, a sviluppare un nuovo progetto anticipato da What's on Netflix, si tratta di un Western crime thriller intitolato Bitterroot che dovrebbe avere come protagonisti due star di primo piano. Secondo quanto rivelato da Production List le riprese dovrebbero prendere il via a gennaio 2025, ma World of Reel ritiene più probabile una data vicina a marzo o aprile, quando le condizioni meteorologiche della location prescelta saranno più favorevoli.

La sceneggiatura di Bitterroot è firmata da Michael Giglio ed era originariamente nella Black List dei migliori script privi di produttore del 2008. Per i toni, è stata paragonata a Gli spietati di Clint Eastwood. Gilio ha firmato le sceneggiature di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri e Dark Harvest.

Di cosa parla Bitterroot?

Al centro della storia troviamo Francis Lee, Sr., 78enne veterano della Seconda Guerra Mondiale e ranchero del Montana che deve convivere con un sacco di problemi di salute, dal mal di cuore al diabete, ed è costretto a pagare spese mediche in abbondanza. Isolato da figlio e nipote e afflitto dalla perdita della moglie, il suo solo conforto deriva dalla sua badante Maya, che lo assiste. Un breve momento di speranza nasce quando vince un concorso a premi da un milione di dollari, ma si trasforma rapidamente in disperazione dopo essere diventato vittima di una frode finanziaria. Quest'ultima delusione lo spingerà a misure estreme.

Se verrà confermata al pre-produzione di Bitterroot, questo progetto rappresenterà la prima incursione di David Fincher nel genere western. Il regista, che di recente ha rinnovato il suo accordo con Netflix fino al 2027, ha vari progetti in fase di sviluppo inclusa la serie Squid Game: America e una serie prequel su Chinatown, Per Netflix ha realizzato due film, Mank e The Killer, con Michael Fassbender.