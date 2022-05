David Duchovny sarà regista e protagonista di Bucky F*cking Dent, tratto dal suo libro

David Duchovny sarà lo sceneggiatore, regista e protagonita di Bucky F^cking Dent, un adattamento del suo omonimo romanzo.

Le riprese si svolgeranno nei prossimi mesi e la produzione sarà affidata a Jordan Yale Levine e Jordan Beckerman di Yale Productions.

La storia di Bucky F*cking Dent è ambientata nella New York del 1978. Al centro della trama ci sarà un trentenne chiamato Ted che ritorna a vivere con il padre Marty (David Duchovny), dopo aver scoperto di avere una malattia in fase terminale. Marty sta cercando di recuperare il tempo perduto, ma la sua salute sembra deteriorarsi ogni volta che i suoi amati Red Sox perdono una partita. Con l'aiuto di un gruppo di vicini e Mariana, la sua consluente riguardante il dolore, Ted organizza un piano intricato per dare l'illusione che i Sox stiano vincendo delle partite una dietro l'altra per mantenere alto il morale di Marty.

Il film viene descritto come un'ode al legame tra padre e figlio e una storia sugli emarginati.

I produttori hanno dichiarato: "Siamo elettrizzati nel lavorare con David per portare in vita questa fantastica storia. La sua passione e la sua visione per questo film sono così chiare, e le tematiche di questa storia - padre e figlio, vita e morte - sono profondamente significative e universali".