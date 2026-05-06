David di Donatello 2026 stasera su Rai 1: ospiti, orari e candidature

Tutto quello che c'è da sapere sulla diretta dei David di Donatello 2026: quando inizia, dove vederla, gli ospiti della serata e i film candidati ai premi

le statuette dei David pronte per essere consegnate ai vincitori della 71a edizione
NOTIZIA di 06/05/2026

La 71ª edizione dei Premi David di Donatello andrà in onda stasera su Rai 1 in prima serata, a partire dalle 21:30, e questa volta ad Affari Tuoi non sarà permesso sforare neppure di un minuto.
La conduzione è affidata a Flavio Insinna e Bianca Balti, che per l'occasione inaugureranno il nuovo Teatro 23 di Cinecittà.

La serata celebrerà il meglio del cinema italiano con i riconoscimenti dedicati ai film usciti nel corso del 2025, oltre a diversi premi speciali già annunciati nelle settimane precedenti.

David di Donatello 2026: i premi e le candidature

Buen Camino Gennaro Nunziante Checco Zalone
Buen Camino: Checco Zalone insieme al regista Gennaro Nunziante

Nel corso dell'evento saranno assegnati 26 premi, ai quali si aggiungeranno il David alla Carriera, un David Speciale e altri riconoscimenti fuori concorso. Come da tradizione, i premi copriranno tutte le principali categorie artistiche e tecniche del cinema italiano.

Tra i riconoscimenti già annunciati spiccano quelli destinati a grandi protagonisti del settore: il David alla Carriera andrà a Gianni Amelio, mentre il David Speciale sarà consegnato a Bruno Bozzetto. Il Premio Speciale Cinecittà David 71 sarà invece attribuito a Vittorio Storaro.

Buen Camino: all'estero Netflix promuove il film di Checco Zalone con una pubblicità esilarante Buen Camino: all'estero Netflix promuove il film di Checco Zalone con una pubblicità esilarante

Sono stati inoltre resi noti due premi assegnati in anticipo: il David per il Miglior Film Internazionale a Una battaglia dopo l'altra e il David dello Spettatore a Buen Camino di Checco Zalone e Gennaro Nunziante.

Le categorie premiate durante la serata saranno:

Miglior Film

  • Paolo Virzì - Cinque secondi

  • Mario Martone - Fuori

  • Paolo Sorrentino - La grazia

  • Silvio Soldini - Le assaggiatrici

  • Francesco Sossai - Le città di pianura

Miglior Regia

  • Mario Martone - Fuori

  • Gabriele Mainetti - La città proibita

  • Paolo Sorrentino - La grazia

  • Silvio Soldini - Le assaggiatrici

  • Francesco Sossai - Le città di pianura

Miglior Esordio alla Regia

  • Ludovica Rampoldi - Breve storia d'amore

  • Margherita Spampinato - Gioia mia

  • Greta Scarano - La vita da grandi

  • Alissa Jung - Paternal Leave

  • Alberto Palmiero - Tienimi presente

Miglior Sceneggiatura Originale

  • Francesco Bruni, Carlo Virzì, Paolo Virzì - Cinque secondi

  • Letizia Russo, Guido Silei, Pietro Marcello - Duse

  • Margherita Spampinato - Gioia mia

  • Paolo Sorrentino - La grazia

  • Francesco Sossai, Adriano Candiago - Le città di pianura

Miglior Sceneggiatura Non Originale

  • Vincenzo Alfieri, Giuseppe G. Stasi - 40 secondi

  • Leonardo Di Costanzo, Bruno Oliviero, Valia Santella - Elisa

  • Mario Martone, Ippolita Di Majo - Fuori

  • Doriana Leondeff, Silvio Soldini, Cristina Comencini, Lucio Ricca, Giulia Calenda, Ilaria Macchia - Le assaggiatrici

  • Ludovica Rampoldi - Primavera

Miglior Attore Protagonista

  • Valerio Mastandrea - Cinque secondi

  • Claudio Santamaria - Il Nibbio

  • Toni Servillo - La grazia

  • Pierpaolo Capovilla - Le città di pianura

  • Sergio Romano - Le città di pianura

Miglior Attrice Protagonista

  • Valeria Bruni Tedeschi - Duse

  • Barbara Ronchi - Elisa

  • Valeria Golino - Fuori

  • Aurora Quattrocchi - Gioia mia

  • Anna Ferzetti - La grazia

  • Tecla Insolia - Primavera

Miglior Attore Non Protagonista

  • Francesco Gheghi - 40 secondi

  • Vinicio Marchioni - Ammazzare stanca

  • Fausto Russo Alesi - Duse

  • Roberto Citran - Le città di pianura

  • Andrea Pennacchi - Le città di pianura

  • Lino Musella - Nonostante

Miglior Attrice Non Protagonista

  • Valeria Golino - Breve storia d'amore

  • Valeria Bruni Tedeschi - Cinque secondi

  • Barbara Ronchi - Diva Futura

  • Matilda De Angelis - Fuori

  • Milvia Marigliano - La grazia

  • Silvia D'Amico - Tre ciotole

Miglior Fotografia

  • Marco Graziaplena - Duse

  • Paolo Carnera - La città proibita

  • Daria D'Antonio - La grazia

  • Renato Berta - Le assaggiatrici

  • Massimiliano Kuveiller - Le città di pianura

Miglior Montaggio

  • Vincenzo Alfieri - 40 secondi

  • Jacopo Quadri - Fuori

  • Giogiò Franchini - Il maestro

  • Francesco Di Stefano - La città proibita

  • Cristiano Travaglioli - La grazia

  • Paolo Cottignola - Le città di pianura

Miglior Film Internazionale

  • Walter Salles - Io sono ancora qui

  • Kaouther Ben Hania - La voce di Hind Rajab

  • Brady Corbet - The Brutalist

  • Jafar Panahi - Un semplice incidente

  • Paul Thomas Anderson - Una battaglia dopo l'altra

Miglior Produttore

  • Duse

  • Gioia mia

  • Le assaggiatrici

  • Le città di pianura

  • Un film fatto per Bene

Miglior Casting

  • Marco Matteo Donat-Cattin, Federica Baglioni - 40 secondi

  • Margherita Spampinato, Giulia Tarquini - Gioia mia

  • Anna Maria Sambucco, Massimo Appolloni - La grazia

  • Laura Muccino, Liza Stutzky - Le assaggiatrici

  • Adriano Candiago - Le città di pianura

Miglior Scenografia

  • Gaspare De Pascali - Duse

  • Andrea Castorina - La città proibita

  • Ludovica Ferrario - La grazia

  • Paola Bizzarri - Le assaggiatrici

  • Paula Meuthen - Le città di pianura

Migliori Costumi

  • Ursula Patzak - Duse

  • Susanna Mastroianni - La città proibita

  • Carlo Poggioli - La grazia

  • Marina Roberti - Le assaggiatrici

  • Maria Rita Barbera - Primavera

Miglior Trucco

  • Maurizio Fazzini - Duse

  • Paola Gattabrusi - La grazia

  • Esmé Sciaroni - Le assaggiatrici

  • Vincenzo Mastrantonio - Primavera

  • Fernanda Perez - Queer

Miglior Acconciatura

  • Marco Perna - Fuori

  • Teresa Di Serio - Il maestro

  • Samankta Mura - Le assaggiatrici

  • Marta Iacoponi - Primavera

  • Massimo Gattabrusi - Queer

Miglior Suono

  • Fuori

  • La città proibita

  • Le assaggiatrici

  • Le città di pianura

  • Primavera

Migliori Effetti Visivi (VFX)

  • Itaca - Il ritorno

  • La città proibita

  • La grazia

  • La valle dei sorrisi

  • Queer

Miglior Cortometraggio

  • Giorgio Giampà - Astronauta

  • Diletta Di Nicolantonio - Ciao, Varsavia

  • Omar Rammal - Everyday in Gaza

  • Nadir Taji - Festa in famiglia

  • Matteo Memè - Tempi supplementari

Miglior Documentario

  • Pippo Delbono - Bobò

  • Roberto Andò - Ferdinando Scianna

  • Ilaria De Laurentiis e altri - Rossellini

  • Gianfranco Rosi - Sotto le nuvole

  • Anna Negri - Toni, mio padre

David Giovani

  • Vincenzo Alfieri - 40 secondi

  • Paolo Sorrentino - La grazia

  • Silvio Soldini - Le assaggiatrici

  • Francesco Sossai - Le città di pianura

  • Alessandro Aronadio - Per te

Tra gli ospiti anche Matthew Modine

Stranger Things: Matthew Modine e Millie Bobby Brown in una scena
Stranger Things: Matthew Modine e Millie Bobby Brown in una scena

La cerimonia vedrà alternarsi sul palco numerosi volti del cinema, della musica e dello spettacolo italiano e internazionale. Tra gli ospiti annunciati figurano Matthew Modine e Stefania Sandrelli, insieme ad Annalisa, Raoul Bova, Margherita Vicario, Arisa, Francesca Michielin e Tommaso Paradiso.

Nel corso della serata saranno presenti anche Angela Finocchiaro e Nino Frassica, mentre Ornella Muti salirà sul palco per ritirare il David Speciale che le era stato assegnato dall'Accademia del Cinema Italiano nella precedente edizione.

Gli orari e dove seguire in diretta i David 2026

Le Assaggiatrici Silvio Soldini Set
Le assaggiatrici: Silvio Soldini col suo cast tedesco durante una lettura sul set

L'appuntamento con i David di Donatello è per le 21:30 su Rai 1, ma la cerimonia sarà visibile anche su RaiPlay e in 4K sul canale Rai4K di Tivùsat. Sarà inoltre possibile ascoltare premiazioni e momenti musicali anche su Rai Radio2, con la conduzione di Martina Martorano e Massimo Cervelli.

Dalle 21:30, i David di Donatello faranno una pausa a mezzanotte in punto, per dare la linea al TG1 Flash della notte, ma alle 00:03 si ritorna a Cinecittà. Orario di fine previsto l'1:20 di notte, quando ad attendere gli spettatori ci sarà Porta a Porta con le ultime novità sul caso Garlasco.