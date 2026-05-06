David di Donatello 2026 stasera su Rai 1: ospiti, orari e candidature

La 71ª edizione dei Premi David di Donatello andrà in onda stasera su Rai 1 in prima serata, a partire dalle 21:30, e questa volta ad Affari Tuoi non sarà permesso sforare neppure di un minuto.

La conduzione è affidata a Flavio Insinna e Bianca Balti, che per l'occasione inaugureranno il nuovo Teatro 23 di Cinecittà.

La serata celebrerà il meglio del cinema italiano con i riconoscimenti dedicati ai film usciti nel corso del 2025, oltre a diversi premi speciali già annunciati nelle settimane precedenti.

David di Donatello 2026: i premi e le candidature

Buen Camino: Checco Zalone insieme al regista Gennaro Nunziante

Nel corso dell'evento saranno assegnati 26 premi, ai quali si aggiungeranno il David alla Carriera, un David Speciale e altri riconoscimenti fuori concorso. Come da tradizione, i premi copriranno tutte le principali categorie artistiche e tecniche del cinema italiano.

Tra i riconoscimenti già annunciati spiccano quelli destinati a grandi protagonisti del settore: il David alla Carriera andrà a Gianni Amelio, mentre il David Speciale sarà consegnato a Bruno Bozzetto. Il Premio Speciale Cinecittà David 71 sarà invece attribuito a Vittorio Storaro.

Sono stati inoltre resi noti due premi assegnati in anticipo: il David per il Miglior Film Internazionale a Una battaglia dopo l'altra e il David dello Spettatore a Buen Camino di Checco Zalone e Gennaro Nunziante.

Le categorie premiate durante la serata saranno:

Miglior Film

Paolo Virzì - Cinque secondi

Mario Martone - Fuori

Paolo Sorrentino - La grazia

Silvio Soldini - Le assaggiatrici

Francesco Sossai - Le città di pianura

Miglior Regia

Mario Martone - Fuori

Gabriele Mainetti - La città proibita

Paolo Sorrentino - La grazia

Silvio Soldini - Le assaggiatrici

Francesco Sossai - Le città di pianura

Miglior Esordio alla Regia

Ludovica Rampoldi - Breve storia d'amore

Margherita Spampinato - Gioia mia

Greta Scarano - La vita da grandi

Alissa Jung - Paternal Leave

Alberto Palmiero - Tienimi presente

Miglior Sceneggiatura Originale

Francesco Bruni, Carlo Virzì, Paolo Virzì - Cinque secondi

Letizia Russo, Guido Silei, Pietro Marcello - Duse

Margherita Spampinato - Gioia mia

Paolo Sorrentino - La grazia

Francesco Sossai, Adriano Candiago - Le città di pianura

Miglior Sceneggiatura Non Originale

Vincenzo Alfieri, Giuseppe G. Stasi - 40 secondi

Leonardo Di Costanzo, Bruno Oliviero, Valia Santella - Elisa

Mario Martone, Ippolita Di Majo - Fuori

Doriana Leondeff, Silvio Soldini, Cristina Comencini, Lucio Ricca, Giulia Calenda, Ilaria Macchia - Le assaggiatrici

Ludovica Rampoldi - Primavera

Miglior Attore Protagonista

Valerio Mastandrea - Cinque secondi

Claudio Santamaria - Il Nibbio

Toni Servillo - La grazia

Pierpaolo Capovilla - Le città di pianura

Sergio Romano - Le città di pianura

Miglior Attrice Protagonista

Valeria Bruni Tedeschi - Duse

Barbara Ronchi - Elisa

Valeria Golino - Fuori

Aurora Quattrocchi - Gioia mia

Anna Ferzetti - La grazia

Tecla Insolia - Primavera

Miglior Attore Non Protagonista

Francesco Gheghi - 40 secondi

Vinicio Marchioni - Ammazzare stanca

Fausto Russo Alesi - Duse

Roberto Citran - Le città di pianura

Andrea Pennacchi - Le città di pianura

Lino Musella - Nonostante

Miglior Attrice Non Protagonista

Valeria Golino - Breve storia d'amore

Valeria Bruni Tedeschi - Cinque secondi

Barbara Ronchi - Diva Futura

Matilda De Angelis - Fuori

Milvia Marigliano - La grazia

Silvia D'Amico - Tre ciotole

Miglior Fotografia

Marco Graziaplena - Duse

Paolo Carnera - La città proibita

Daria D'Antonio - La grazia

Renato Berta - Le assaggiatrici

Massimiliano Kuveiller - Le città di pianura

Miglior Montaggio

Vincenzo Alfieri - 40 secondi

Jacopo Quadri - Fuori

Giogiò Franchini - Il maestro

Francesco Di Stefano - La città proibita

Cristiano Travaglioli - La grazia

Paolo Cottignola - Le città di pianura

Miglior Film Internazionale

Walter Salles - Io sono ancora qui

Kaouther Ben Hania - La voce di Hind Rajab

Brady Corbet - The Brutalist

Jafar Panahi - Un semplice incidente

Paul Thomas Anderson - Una battaglia dopo l'altra

Miglior Produttore

Duse

Gioia mia

Le assaggiatrici

Le città di pianura

Un film fatto per Bene

Miglior Casting

Marco Matteo Donat-Cattin, Federica Baglioni - 40 secondi

Margherita Spampinato, Giulia Tarquini - Gioia mia

Anna Maria Sambucco, Massimo Appolloni - La grazia

Laura Muccino, Liza Stutzky - Le assaggiatrici

Adriano Candiago - Le città di pianura

Miglior Scenografia

Gaspare De Pascali - Duse

Andrea Castorina - La città proibita

Ludovica Ferrario - La grazia

Paola Bizzarri - Le assaggiatrici

Paula Meuthen - Le città di pianura

Migliori Costumi

Ursula Patzak - Duse

Susanna Mastroianni - La città proibita

Carlo Poggioli - La grazia

Marina Roberti - Le assaggiatrici

Maria Rita Barbera - Primavera

Miglior Trucco

Maurizio Fazzini - Duse

Paola Gattabrusi - La grazia

Esmé Sciaroni - Le assaggiatrici

Vincenzo Mastrantonio - Primavera

Fernanda Perez - Queer

Miglior Acconciatura

Marco Perna - Fuori

Teresa Di Serio - Il maestro

Samankta Mura - Le assaggiatrici

Marta Iacoponi - Primavera

Massimo Gattabrusi - Queer

Miglior Suono

Fuori

La città proibita

Le assaggiatrici

Le città di pianura

Primavera

Migliori Effetti Visivi (VFX)

Itaca - Il ritorno

La città proibita

La grazia

La valle dei sorrisi

Queer

Miglior Cortometraggio

Giorgio Giampà - Astronauta

Diletta Di Nicolantonio - Ciao, Varsavia

Omar Rammal - Everyday in Gaza

Nadir Taji - Festa in famiglia

Matteo Memè - Tempi supplementari

Miglior Documentario

Pippo Delbono - Bobò

Roberto Andò - Ferdinando Scianna

Ilaria De Laurentiis e altri - Rossellini

Gianfranco Rosi - Sotto le nuvole

Anna Negri - Toni, mio padre

David Giovani

Vincenzo Alfieri - 40 secondi

Paolo Sorrentino - La grazia

Silvio Soldini - Le assaggiatrici

Francesco Sossai - Le città di pianura

Alessandro Aronadio - Per te

Tra gli ospiti anche Matthew Modine

Stranger Things: Matthew Modine e Millie Bobby Brown in una scena

La cerimonia vedrà alternarsi sul palco numerosi volti del cinema, della musica e dello spettacolo italiano e internazionale. Tra gli ospiti annunciati figurano Matthew Modine e Stefania Sandrelli, insieme ad Annalisa, Raoul Bova, Margherita Vicario, Arisa, Francesca Michielin e Tommaso Paradiso.

Nel corso della serata saranno presenti anche Angela Finocchiaro e Nino Frassica, mentre Ornella Muti salirà sul palco per ritirare il David Speciale che le era stato assegnato dall'Accademia del Cinema Italiano nella precedente edizione.

Gli orari e dove seguire in diretta i David 2026

Le assaggiatrici: Silvio Soldini col suo cast tedesco durante una lettura sul set

L'appuntamento con i David di Donatello è per le 21:30 su Rai 1, ma la cerimonia sarà visibile anche su RaiPlay e in 4K sul canale Rai4K di Tivùsat. Sarà inoltre possibile ascoltare premiazioni e momenti musicali anche su Rai Radio2, con la conduzione di Martina Martorano e Massimo Cervelli.

Dalle 21:30, i David di Donatello faranno una pausa a mezzanotte in punto, per dare la linea al TG1 Flash della notte, ma alle 00:03 si ritorna a Cinecittà. Orario di fine previsto l'1:20 di notte, quando ad attendere gli spettatori ci sarà Porta a Porta con le ultime novità sul caso Garlasco.