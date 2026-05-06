David di Donatello 2026 stasera su Rai 1: ospiti, orari e candidature

La 71ª edizione dei Premi David di Donatello andrà in onda stasera su Rai 1 in prima serata, a partire dalle 21:30, e questa volta ad Affari Tuoi non sarà permesso sforare neppure di un minuto.
La conduzione è affidata a Flavio Insinna e Bianca Balti, che per l'occasione inaugureranno il nuovo Teatro 23 di Cinecittà.
La serata celebrerà il meglio del cinema italiano con i riconoscimenti dedicati ai film usciti nel corso del 2025, oltre a diversi premi speciali già annunciati nelle settimane precedenti.
David di Donatello 2026: i premi e le candidature
Nel corso dell'evento saranno assegnati 26 premi, ai quali si aggiungeranno il David alla Carriera, un David Speciale e altri riconoscimenti fuori concorso. Come da tradizione, i premi copriranno tutte le principali categorie artistiche e tecniche del cinema italiano.
Tra i riconoscimenti già annunciati spiccano quelli destinati a grandi protagonisti del settore: il David alla Carriera andrà a Gianni Amelio, mentre il David Speciale sarà consegnato a Bruno Bozzetto. Il Premio Speciale Cinecittà David 71 sarà invece attribuito a Vittorio Storaro.
Sono stati inoltre resi noti due premi assegnati in anticipo: il David per il Miglior Film Internazionale a Una battaglia dopo l'altra e il David dello Spettatore a Buen Camino di Checco Zalone e Gennaro Nunziante.
Le categorie premiate durante la serata saranno:
Miglior Film
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Paolo Virzì - Cinque secondi
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Mario Martone - Fuori
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Paolo Sorrentino - La grazia
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Silvio Soldini - Le assaggiatrici
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Francesco Sossai - Le città di pianura
Miglior Regia
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Mario Martone - Fuori
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Gabriele Mainetti - La città proibita
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Paolo Sorrentino - La grazia
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Silvio Soldini - Le assaggiatrici
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Francesco Sossai - Le città di pianura
Miglior Esordio alla Regia
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Ludovica Rampoldi - Breve storia d'amore
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Margherita Spampinato - Gioia mia
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Greta Scarano - La vita da grandi
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Alissa Jung - Paternal Leave
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Alberto Palmiero - Tienimi presente
Miglior Sceneggiatura Originale
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Francesco Bruni, Carlo Virzì, Paolo Virzì - Cinque secondi
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Letizia Russo, Guido Silei, Pietro Marcello - Duse
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Margherita Spampinato - Gioia mia
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Paolo Sorrentino - La grazia
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Francesco Sossai, Adriano Candiago - Le città di pianura
Miglior Sceneggiatura Non Originale
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Vincenzo Alfieri, Giuseppe G. Stasi - 40 secondi
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Leonardo Di Costanzo, Bruno Oliviero, Valia Santella - Elisa
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Mario Martone, Ippolita Di Majo - Fuori
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Doriana Leondeff, Silvio Soldini, Cristina Comencini, Lucio Ricca, Giulia Calenda, Ilaria Macchia - Le assaggiatrici
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Ludovica Rampoldi - Primavera
Miglior Attore Protagonista
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Valerio Mastandrea - Cinque secondi
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Claudio Santamaria - Il Nibbio
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Toni Servillo - La grazia
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Pierpaolo Capovilla - Le città di pianura
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Sergio Romano - Le città di pianura
Miglior Attrice Protagonista
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Valeria Bruni Tedeschi - Duse
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Barbara Ronchi - Elisa
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Valeria Golino - Fuori
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Aurora Quattrocchi - Gioia mia
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Anna Ferzetti - La grazia
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Tecla Insolia - Primavera
Miglior Attore Non Protagonista
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Francesco Gheghi - 40 secondi
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Vinicio Marchioni - Ammazzare stanca
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Fausto Russo Alesi - Duse
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Roberto Citran - Le città di pianura
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Andrea Pennacchi - Le città di pianura
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Lino Musella - Nonostante
Miglior Attrice Non Protagonista
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Valeria Golino - Breve storia d'amore
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Valeria Bruni Tedeschi - Cinque secondi
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Barbara Ronchi - Diva Futura
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Matilda De Angelis - Fuori
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Milvia Marigliano - La grazia
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Silvia D'Amico - Tre ciotole
Miglior Fotografia
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Marco Graziaplena - Duse
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Paolo Carnera - La città proibita
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Daria D'Antonio - La grazia
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Renato Berta - Le assaggiatrici
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Massimiliano Kuveiller - Le città di pianura
Miglior Montaggio
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Vincenzo Alfieri - 40 secondi
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Jacopo Quadri - Fuori
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Giogiò Franchini - Il maestro
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Francesco Di Stefano - La città proibita
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Cristiano Travaglioli - La grazia
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Paolo Cottignola - Le città di pianura
Miglior Film Internazionale
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Walter Salles - Io sono ancora qui
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Kaouther Ben Hania - La voce di Hind Rajab
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Brady Corbet - The Brutalist
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Jafar Panahi - Un semplice incidente
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Paul Thomas Anderson - Una battaglia dopo l'altra
Miglior Produttore
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Duse
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Gioia mia
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Le assaggiatrici
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Le città di pianura
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Un film fatto per Bene
Miglior Casting
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Marco Matteo Donat-Cattin, Federica Baglioni - 40 secondi
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Margherita Spampinato, Giulia Tarquini - Gioia mia
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Anna Maria Sambucco, Massimo Appolloni - La grazia
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Laura Muccino, Liza Stutzky - Le assaggiatrici
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Adriano Candiago - Le città di pianura
Miglior Scenografia
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Gaspare De Pascali - Duse
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Andrea Castorina - La città proibita
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Ludovica Ferrario - La grazia
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Paola Bizzarri - Le assaggiatrici
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Paula Meuthen - Le città di pianura
Migliori Costumi
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Ursula Patzak - Duse
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Susanna Mastroianni - La città proibita
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Carlo Poggioli - La grazia
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Marina Roberti - Le assaggiatrici
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Maria Rita Barbera - Primavera
Miglior Trucco
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Maurizio Fazzini - Duse
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Paola Gattabrusi - La grazia
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Esmé Sciaroni - Le assaggiatrici
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Vincenzo Mastrantonio - Primavera
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Fernanda Perez - Queer
Miglior Acconciatura
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Marco Perna - Fuori
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Teresa Di Serio - Il maestro
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Samankta Mura - Le assaggiatrici
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Marta Iacoponi - Primavera
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Massimo Gattabrusi - Queer
Miglior Suono
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Fuori
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La città proibita
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Le assaggiatrici
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Le città di pianura
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Primavera
Migliori Effetti Visivi (VFX)
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Itaca - Il ritorno
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La città proibita
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La grazia
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La valle dei sorrisi
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Queer
Miglior Cortometraggio
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Giorgio Giampà - Astronauta
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Diletta Di Nicolantonio - Ciao, Varsavia
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Omar Rammal - Everyday in Gaza
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Nadir Taji - Festa in famiglia
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Matteo Memè - Tempi supplementari
Miglior Documentario
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Pippo Delbono - Bobò
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Roberto Andò - Ferdinando Scianna
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Ilaria De Laurentiis e altri - Rossellini
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Gianfranco Rosi - Sotto le nuvole
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Anna Negri - Toni, mio padre
David Giovani
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Vincenzo Alfieri - 40 secondi
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Paolo Sorrentino - La grazia
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Silvio Soldini - Le assaggiatrici
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Francesco Sossai - Le città di pianura
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Alessandro Aronadio - Per te
Tra gli ospiti anche Matthew Modine
La cerimonia vedrà alternarsi sul palco numerosi volti del cinema, della musica e dello spettacolo italiano e internazionale. Tra gli ospiti annunciati figurano Matthew Modine e Stefania Sandrelli, insieme ad Annalisa, Raoul Bova, Margherita Vicario, Arisa, Francesca Michielin e Tommaso Paradiso.
Nel corso della serata saranno presenti anche Angela Finocchiaro e Nino Frassica, mentre Ornella Muti salirà sul palco per ritirare il David Speciale che le era stato assegnato dall'Accademia del Cinema Italiano nella precedente edizione.
Gli orari e dove seguire in diretta i David 2026
L'appuntamento con i David di Donatello è per le 21:30 su Rai 1, ma la cerimonia sarà visibile anche su RaiPlay e in 4K sul canale Rai4K di Tivùsat. Sarà inoltre possibile ascoltare premiazioni e momenti musicali anche su Rai Radio2, con la conduzione di Martina Martorano e Massimo Cervelli.
Dalle 21:30, i David di Donatello faranno una pausa a mezzanotte in punto, per dare la linea al TG1 Flash della notte, ma alle 00:03 si ritorna a Cinecittà. Orario di fine previsto l'1:20 di notte, quando ad attendere gli spettatori ci sarà Porta a Porta con le ultime novità sul caso Garlasco.