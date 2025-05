David di Donatello 2025 sulla RAI: a che ora e dove seguire la diretta, la scaletta, le nomination, gli ospiti

Nel giorno in cui comincia il Conclave a Roma, la RAI si prepara alla diretta della cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2025: ecco tutto quello che c'è da sapere per seguirla in TV e in streaming.

Fervono i preparativi, dalle parti della RAI, per l'evento cinematografico più importante del nostro Paese: stasera su Rai 1 infatti, dopo la consueta puntata di Affari Tuoi, andrà in onda la cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2025.

Dove seguire la diretta in TV, streaming e radio

Trasmessa su Rai 1 dalle 21:30 e in 4K sul canale Rai4K (numero 210 di Tivùsat), la cerimonia dei David di Donatello sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay.

Su RaiPlay la prima serata sarà promossa in home page in tempo reale con la pubblicazione di clip dei momenti più emozionanti, e disponibile on demand insieme ad un'ampia selezione di clip delle singole premiazioni e dei principali momenti dello show.

Su RaiPlay sarà inoltre pubblicato un cofanetto di film premiati nelle precedenti edizioni del David di Donatello.

La serata sarà trasmessa in diretta anche su Rai Radio2 con la conduzione di Carolina Di Domenico.

La scaletta dei David di Donatello 2025

L'evento, che si svolgerà nel Teatro 5 di Cinecittà, sarà condotto dall'inedita coppia formata da Elena Sofia Ricci e Mika. Toccherà a loro rispettare il più possibile una scaletta che prevede la consegna dei 26 Premi David di Donatello, riconoscimenti che vengono assegnati dalla Giuria dell'Accademia del Cinema Italiano, e dei David Speciali.

I film in gara e il numero di nomination

Berlinguer. La grande ambizione: una foto del film

I premi David di Donatello da assegnare, come già detto, saranno 26, oltre ai David Speciali. Ecco tutti i film in gara, per il dettaglio delle nomination per categoria, invece, rimandiamo al nostro approfondimento

.

Berlinguer. La Grande Ambizione - 15 nomination

Parthenope - 15 nomination

L'Arte Della Gioia - 14 nomination

Vermiglio - 14 nomination

Gloria! - 9 nomination

Familia - 8 nomination

Il Tempo Che Ci Vuole - 6 nomination

Le DéLuge. Gli Ultimi Giorni Di Maria Antonietta - 4 nomination

Napoli - New York - 4 nomination

Campo Di Battaglia - 3 nomination

Ciao Bambino - 2 nomination

Confidenza - 2 nomination

Diamanti - 2 nomination

Dostoevskij - 2 nomination

Iddu - 2 nomination

Il Ragazzo Dai Pantaloni Rosa - 2 nomination

El Paraiso - 1 nomination

Hey Joe - 1 nomination

I Bambini Di Gaza - 1 nomination

Il Treno Dei Bambini - 1 nomination

Io E Il Secco - 1 nomination

Limonov - 1 nomination

Vittoria - 1 nomination

Zamora - 1 nomination

Ricordiamo che, precedentemente, sono stati già assegnati alcuni premi: Pupi Avati riceverà il Premio alla Carriera, Ornella Muti e a Timothée Chalamet riceveranno i David Speciali. Il Premio Speciale Cinecittà David 70 è stato assegnato a Giuseppe Tornatore, Anora di Sean Baker sarà premiato come Miglior Film straniero, mentre Diamanti di Ferzan Özpetek riceverà il David dello spettatore.

Gli ospiti della serata

A Complete Unknown: Timothée Chalamet nel ruolo di Bob Dylan

La platea dei David di Donatello 2025 sarà naturalmente stellare, con tutti i candidati alla premiazione presenti in sala. Grande attesa c'è anche per Timothée Chalamet, che ritirerà il David speciale, e per la coppia (anche nella vita) formata dal regista Sean Baker e dalla produttrice Samantha Quan, che ritireranno il David per Anora.

Saranno presenti anche il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore, Monica Bellucci, Emanuela Fanelli e Lunetta Savino, Giuseppe Fiorello, Claudio Santamaria, Luca Zingaretti, e la cantante La Niña.