David di Donatello 2022: Drusilla Foer condurrà la serata insieme a Carlo Conti

Drusilla Foer sarà la co-conduttrice dei David di Donatello 2022 al fianco di Carlo Conti. L'evento, pronto a premiare i protagonisti dell'ultima stagione del cinema italiano, andrà in onda martedì 3 maggio su Rai1.

Quando sono ormai trascorsi due mesi dalla fine del 72º Festival di Sanremo, a rimanere nella mente dei tanti che hanno seguito la kermesse non sono solo le canzoni in gara ma anche la performance di Drusilla Foer, vera e propria rivelazione di questa edizione. Il personaggio nato dal talento e dalla sensibilità di Gianluca Gori, ha fatto innamorare davvero tutti, rispondendo nel migliore dei modi, ovvero con i fatti, ai tanti pregiudizi che avevano anticipato la sua presenza sul palco dell'Ariston. Autoironia ed intelligenza hanno caratterizzato i suoi interventi durante la terza serata del Festival, spingendo gli spettatori a chiedere il suo ritorno, al fianco di Amadeus, anche per le restanti serate della gara canora. Questo non è stato possibile, però il pubblico ha dimostrato il proprio affetto per Drusilla Foer prendendo d'assalto i biglietti per le serate teatrali dell'artista, che tornerà a girare l'Italia anche durante la calda stagione.

Il successo conquistato da Drusilla Foer ha spinto i vertici RAI ad affidarle la co-conduzione di un altro importantissimo evento, ovvero i David di Donatello. L'evento, che annualmente premia le maggiori personalità del cinema italiano, avrà luogo il 3 maggio e sarà trasmesso in diretta su Rai1. La presenza di Carlo Conti in qualità di conduttore era già risaputa, mentre l'aggiunta di Drusilla Foer è stata annunciata solo nelle ultime ore. Una bella notizia per tutti coloro che chiedevano di vederla più spesso sul piccolo schermo ed una grande soddisfazione per l'artista che, c'è da scommetterci, approfitterà di questa nuova occasione concessale per dimostrare ancora una volta le proprie qualità artistiche e umane.

Per quanto riguarda le nomination della 67esima edizione dei David di Donatello, conosceremo le opere e gli artisti candidati il 3 aprile.