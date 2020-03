David di Donatello 2020 rinviati per il Coronavirus

I premi David di Donatello 2020 sono stati rinviati a maggio per via dell'emergenza Coronavirus: l'annuncio ufficiale arrivato dall'Accademia del cinema italiano in accordo con la RAI.

La consegna dei prestigiosi premi del cinema italiano era prevista per il prossimo 3 aprile ma, viste le recenti disposizioni del Governo per tentare di contenere i contagi da Coronavirus, l'Accademia del cinema italiano e la RAI, che trasmette annualmente l'evento di premiazione dei David sul primo canale, non hanno potuto che attenersi e decidere di posticipare. "L'Accademia del Cinema Italiano in accordo con RaiUno comunica che la Cerimonia sarà rinviata al giorno venerdì 8 maggio, nel comune intento di mantenere la celebrazione del nostro cinema, senza perdere di vista l'evoluzione dell'emergenza sanitaria" si legge nel post pubblicato su Twitter.