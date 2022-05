David Cronenberg: il suo prossimo film sarà The Shrouds, con star Vincent Cassel

Il regista David Cronenberg ha annunciato che il suo prossimo film sarà intitolato The Shrouds e avrà come star Vincent Cassel.

David Cronenberg ha già annunciato il suo prossimo film dopo Crimes of the Future, opera che presenterà in anteprima a Cannes 2022: The Shrouds è il titolo del nuovo lungometraggio che lo vedrà impegnato alla regia.

I fan del filmmaker dovranno però attendere piuttosto a lungo: le riprese del progetto sono in programma a partire da marzo 2023.

The Shrouds avrà come protagonista l'attore francese Vincent Cassel, che aveva già collaborato con David Cronenberg nel 2007 in occasione di La promessa dell'assassino. Il film racconterà la storia dell'uomo d'affari e inventore Karsh, alle prese con la morte della moglie. Il protagonista, in preda al dolore, crea un macchinario che gli permette di contattare i morti all'interno di un sudario funerario.

L'horror psicologico mostrerà Karsh mentre cerca di usare il macchinario, disponibile nel suo cimitero speciale, per lanciare un'impresa. L'uomo sembra stia per ottenere un enorme successo quando alcune tombe sono rovinate da alcuni vandali, tra cui quella della moglie. Karsh fatica a trovare le motivazioni alla base degli attacchi e un significato per la propria vita, rivalutando quindi l'esistenza e la vita dopo la morte.

Vincent Cassel ha condiviso un post dopo l'annuncio del film:

Il produttore Saïd Ben Saïd ha dichiarato: "Siamo elettrizzati nell'intraprendere un viaggio nel nuovo mondo creato dall'immaginazione unica di David Cronenberg. La sua capacità di scrivere sceneggiature intelligenti e non convenzionali, traducendole poi in esperienze uniche sullo schermo, lo rende una voce unica nel panorama cinematografico".