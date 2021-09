David Cronenberg protagonista del corto The Death of David Cronenberg, girato da sua figlia Caitlin

Il corto The Death of David Cronenberg, messo all'asta online, è stato realizzato dal regista in collaborazione con sua figlia Caitlin.

David Cronenberg è il protagonista e regista del bizzarro cortometraggio intitolato The Death of David Cronenberg, messo all'asta sul sito SuperRare.

La figlia del filmmaker ha condiviso online il breve teaser del progetto che mostra solo alcune scene della collaborazione tra Caitlin e suo padre.

La descrizione di The Death of David Cronenberg pubblicata online dichiara che si tratta di un "corto della durata di 1 minuto scritto e interpretato dal regista, sceneggiatore e attore David Cronenberg. The Death of David Cronenbeerg mostra il soggetto mentre si trova in una stanza piccola, illuminata in modo lieve. Indossa un accappatoio e guarda profondamente verso la telecamera prima che il suo sguardo si sposti su una figura immobile in un letto. Il film, una collaborazione con la figlia di Cronenberg, Caitlin, che ha girato e prodotto il film, esplora la mortalità, il surrealismo e la metamorfosi della vita e della morte".

Il regista è attualmente impegnato nelle riprese di Crimes of the Century in Grecia e il protagonista sarà Viggo Mortensen. Nel cast ci saranno inoltre Léa Seydoux, Kristen Stewart, Scott Speedman, Welket Bungué, Don McKellar, e Lihi Kornowski.

Il film sarà ambientato in un futuro non troppo distante in cui l'umanità sta imparando ad adattarsi a un mondo in cui l'evoluzione porta gli esseri umani ad andare oltre al loro stato naturale e compiere una metamorfosi, compiendo una trasformazione biologica.