David Corenswet: nuovo progetto per il Superman di James Gunn

Il nuovo interprete di Superman David Corenswet ha appena trovato il suo prossimo ruolo cinematografico in Mr. Irrelevant.

L'attore ha iniziato la sua carriera nel 2018 partecipando come guest star a diverse serie televisive, tra cui The Politician e Hollywood di Ryan Murphy, prima di recitare nell'horror Pearl nel 2022.

Quest'anno ha avuto un ruolo di supporto in Twisters e si appresta a sfondare alla grande con Superman, nuova iterazione del personaggio scritta e diretta da James Gunn, che sarà anche il primo film live-action del nuovo DC Universe. La data d'uscita è fissata all'11 luglio 2025 e da poco abbiamo appena visto una nuova anticipazione.

Hollywood: una foto di David Corenswet

Secondo quanto riportato da Deadline, Corenswet sarà il protagonista del film sportivo Mr. Irrelevant nel ruolo di John Tuggle, a cui era stato dato il soprannome dopo essere stato selezionato come ultima scelta nel draft NFL del 1983. La regia è affidata a Jonathan Levine, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Nick Santora (Most Dangerous Game), autore già nominato agli Emmy.

Superman, David Corenswet racconta i dettagli del suo intenso aumento di peso per il ruolo dell'Uomo d'Acciaio

Corenswet ha avuto un anno straordinario, assicurandosi il ruolo di Superman nel nuovo Universo DC. Dopo che le riprese di Superman sono terminate, l'attore ha esaminato diverse sceneggiature prima di scegliere Mr. Irrelevant dopo aver incontrato Jonathan Levine, già regista di 50/50, Warm Bodies, e Non succede, ma se succede... Curiosamente, Warm Bodies vedeva protagonista Nicholas Hoult, che reciterà accanto a Corenswet in Superman nel ruolo di Lex Luthor.

Mr. Irrelevant racconterà la storia vera di John Tuggle, che fu scelto dai New York Giants nel 1983 e che ebbe un'influenza duratura sulla sua squadra e sui suoi compagni. Tuggle non è stato il primo Mr. Irrelevant, titolo assegnato a Kelvin Kirk nel 1976, ma la sua storia è di quelle che meritano essere raccontate. Anche se pochi giocatori in questa posizione hanno avuto successo, Brock Purdy ha recentemente rispolverato il titolo diventando il quarterback titolare dei San Francisco 49ers e portando la squadra al Super Bowl la scorsa stagione.