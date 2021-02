David Benioff e D.B. Weiss produttori per Netflix della serie tratta dal libro Il sussurro del mondo

David Benioff e D.B. Weiss, i creatori della serie Il Trono di Spade, continueranno la loro collaborazione con Netflix occupandosi dello sviluppo e della produzione di un adattamento del romanzo Il Sussurro del Mondo (The Overstory).

Il progetto potrà contare su un pilot scritto da Richard Robbins, già nel team di autori di 12 Monkeys, e sulla presenza nel team di produttori di Hugh Jackman.

Netflix ha stretto recentemente un accordo con David Benioff e D.B. Weiss che prevede la realizzazione di nuovi progetti e in estate era stata annunciata la realizzazione dell'adattamento televisivo del libro Il problema dei tre corpi.

Il romanzo Il Sussurro del mondo scritto da Richard Powers è composto da più sezioni, ispirandosi alle parti che formano gli alberi: Radici, Tronco, Chioma, Semi. Nella prima parte vengono presentati dei racconti apparentemente indipendenti con al centro nove protagonisti che non sanno di essere legati tra loro, come le radici che poi formano il fusto dell'albero.

Tutti i personaggi, di diverse origini etniche, abitano negli Stati Uniti e hanno delle esistenze apparentemente normali segnate da gioie e dolori. Tra le pagine c'è inoltre spazio per quello che accade ai boschi e alle terre in cui vivono. Proseguendo con la lettura si può poi scoprire come si incrocia il destino di tutti i protagonisti.