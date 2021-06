David and Goliath, su Prime Video in streaming da oggi

David and Goliath, il film d'azione del 2016 diretto da Wallace Brothers con Matt Berberi e Michael Foster, sbarca in streaming su Amazon Prime Video a partire da oggi

David and Goliath, il film d'azione del 2016 diretto da Wallace Brothers con Matt Berberi e Michael Foster, sbarca in streaming su Amazon Prime Video a partire da oggi 30 giugno 2021 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

David and Goliath è una nuova rivisitazione del mitico duello raccontato nella Bibbia fra il pastorello Davide (Matt Berberi), armato di una semplice fionda, e Golia (interpretato da Michael Foster), il temibile gigante dei Filistei. Il destino del popolo di Israele è nelle mani di un semplice pastore che dovrà trasformarsi in un potente guerriero ed affrontare un invincibile nemico per entrare nella leggenda come simbolo della fede e del coraggio che trionfano sulla bruta violenza.

I Wallace Brothers nel 2018 hanno rilasciato un altro film, Jurassic Expedition, pellicola di fantascienza che racconta la storia di un gruppo di astronauti che viene inviato nello spazio per analizzare le risorse di un pianeta che sembra potenzialmente abitabile. Ma la missione si trasforma presto in una battaglia per la sopravvivenza contro forme di vita aliene. David and Goliath è solo l'ultima di tante novità in catalogo a giugno su Prime Video, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.