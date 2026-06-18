Daveigh Chase, morta a 35 anni la voce di Lilo in Lilo & Stitch e l'indimenticabile Samara di The Ring

È morta a 35 anni Daveigh Chase, attrice e doppiatrice diventata celebre da bambina grazie a Lilo & Stitch e The Ring. La famiglia ha confermato la notizia dopo il ricovero delle scorse settimane.

Per un'intera generazione è stata contemporaneamente la voce di uno dei personaggi Disney più amati e il volto di uno degli incubi più memorabili del cinema horror moderno: Daveigh Chase, attrice e doppiatrice statunitense nota per aver interpretato Lilo in Lilo & Stitch e Samara Morgan in The Ring, è morta a Los Angeles all'età di 35 anni.

Da Lilo a Samara: la carriera tra Disney e horror

Secondo quanto riportato dai media americani, il decesso sarebbe avvenuto in seguito a una meningite e a una grave infezione del sangue. La notizia è stata confermata anche dal padre dell'attrice, che ha raccontato come negli ultimi anni la figlia stesse attraversando un periodo particolarmente difficile.

Daveigh Chase in una scena di The Ring

Nata nel 1990, Daveigh Chase raggiunse la notorietà in età giovanissima grazie a Lilo & Stitch, il film d'animazione Disney uscito nel 2002. La sua interpretazione della piccola Lilo Pelekai conquistò pubblico e critica, tanto da permetterle di vincere un Annie Award, uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel mondo dell'animazione. Il successo del film la portò a riprendere il personaggio in diversi progetti successivi, tra cui Stitch! The Movie, Leroy & Stitch e la serie animata dedicata all'universo creato da Disney.

Nello stesso periodo Chase lasciò il segno anche in un'altra opera destinata a diventare iconica, prestando la voce inglese a Chihiro nella versione doppiata de La città incantata di Hayao Miyazaki.

Ma il suo nome resta legato soprattutto a Samara Morgan, la bambina protagonista degli inquietanti eventi di The Ring. Con il volto pallido, i lunghi capelli neri e lo sguardo spettrale, il personaggio divenne uno dei simboli dell'horror dei primi anni Duemila, contribuendo al successo mondiale del remake americano.

Gli anni difficili e il ricordo dei fan

Dopo una carriera iniziata sotto i riflettori, la presenza di Daveigh Chase sullo schermo si è progressivamente ridotta. L'attrice è apparsa in produzioni come Donnie Darko, dove interpretava Samantha Darko, e nella serie HBO Big Love, continuando parallelamente a lavorare come doppiatrice.

Una foto di Daveigh Chase

Le sue ultime interpretazioni risalgono al 2016. Negli anni successivi, secondo quanto riferito dal padre al New York Times, Chase avrebbe affrontato una lunga battaglia personale legata alla dipendenza da sostanze, iniziata quando era ancora adolescente. Lo stesso padre ha raccontato che la figlia viveva a Los Angeles insieme al compagno e stava attraversando una situazione di forte fragilità.

La notizia della sua morte ha suscitato numerose reazioni sui social, dove molti fan hanno ricordato l'impatto che i suoi personaggi hanno avuto sulla cultura pop. Da una parte la dolcezza e l'energia di Lilo, dall'altra il terrore incarnato da Samara: due figure diversissime tra loro, ma entrambe entrate nell'immaginario collettivo grazie al talento di una giovane attrice che, pur avendo lasciato presto il mondo dello spettacolo, ha lasciato un segno profondo in milioni di spettatori.