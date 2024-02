Dave Franco e la moglie Alison Brie star dell'horror Together

Dave Franco e Alison Brie saranno protagonisti del film horror Together. Si tratta della seconda collaborazione per i due attori che fanno coppia anche nella vita reale. Together sarà diretto dall'esordiente Michael Shanks ed esplorerà "l'orrore della co-dipendenza raccontato in un modo unico". Franco e Brie produrranno il film insieme a Picturestart, Tango, 1.21 e Princess Pictures mentre Tango, Picturestart e 30West finanziano il progetto.

La coppia creativa

In precedenza i due coniugi hanno scritto insieme Mi ricorda qualcuno, che vede Brie come protagonista e Franco alla regia. La commedia romantica segue il personaggio di Brie, Ally, una produttrice televisiva che mette in discussione tutte le sue scelte di vita quando torna nella sua città natale e si riunisce con un ex fidanzato.

Brie ha anche recitato nel debutto alla regia di Franco nel 2020, The Rental, un film horror che racconta di due coppie che affittano una casa per le vacanze durante un weekend festivo. In precedenza i due hanno recitato insieme in The Little Hours e The Disaster Artist nel 2017.

L'attrice è nel cast della nuova serie di Peacock Apples Never Fall, al fianco di Annette Bening, Sam Neill e Jake Lacy. Franco recita in Love Lies Bleeding di A24 al fianco di Kristen Stewart, film presentato in anteprima al Sundance Film Festival il 20 gennaio.