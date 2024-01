Sundance 2024: tra i vincitori In the Summers di Alessanra Lacorazza, Daughters e Little Deaths

I vincitori del Sundance Film Festival 2024 sono stati annunciati e tra i film premiati ci sono anche In the Summers e il documentario Daughters.

I vincitori del Sundance Film Festival 2024 sono stati annunciati e tra i vincitori ci sono In the Summers, diretto da Alessandra Lacorazza, Little Deaths con star David Schwimmer e il documentario Daughters.

Jesse Eisenberg ha invece conquistato il riconoscimento per il lavoro compiuto con la sceneggiatura di A Real Pain, di cui è anche regista e protagonista accanto a Kieran Culkin.

I vincitori

Alessandra Lacorazza, oltre al Gran Premio della Giuria come Miglior film americano drammatico, ha conquistato con In The Summers anche il premio speciale della giuria per la regia. Il lungometraggio racconta la storia di due sorelle che devono relazionarsi con un padre amorevole, ma volubile, durante le loro estati trascorse nella sua casa a Las Cruces.

Tra i premiati anche i documentari Porcelain War e A New Kind of Wilderness, e il film Sujo.

Daughters, documentario diretto da Angela Patton e Natalie Rae, ha conquistato il premio Festival Favorite Award, assegnato dagli spettatori tra tutti i nuovi film presentati al festival, e l'Audience Award nella categoria dedicata ai documentari realizzati negli Stati Uniti. Al centro della trama ci sono quattro ragazzine che si preparano per un ballo con i loro padri, che sono in prigione, evento organizzato da un programma attivo in un carcere di Washington D.C..

Dìdi (弟弟), scritto e diretto da Sean Wang con al centro un tredicenne taiwanese-americano durante l'ultima settimana estiva prima dell'inizio del liceo, ha vinto il premio del pubblico tra i film prodotti negli Stati Uniti e il riconoscimento al miglior cast.

Kneecap, in cui ha recitato anche Michael Fassbender, ha conquistato il premio del pubblico nella categoria Next Section, mentre Jesse Eisenberg ha ottenuto il Waldo Salt Screenwriting Award grazie al film A Real Pain.

Love Me, scritto e diretto da Sam e Andy Zuchero con star Kristen Stewart e Steven Yun, ha invece conquistato l'Alfred P. Sloan Science-In-Film Initiative Award.

I film vincitori al Sundance 2024

U.S. Grand Jury Prize: Dramatic

In the Summers diretto da Alessandra Lacorazza

U.S. Grand Jury Prize: Documentary

Porcelain War diretto da Brendan Bellomo, Slava Leontyev,

World Cinema Grand Jury Prize: Dramatic

Sujo diretto da Astrid Rondero, Fernanda Valadez

World Cinema Grand Jury Prize: Documentary

A New Kind of Wilderness diretto da Silje Evensmo Jacobsen

Waldo Salt Screenwriting Award

A Real Pain Sceneggiatore: Jesse Eisenberg

NEXT Innovator Award

Little Death diretto da Jack Begert

Festival Favorite Award

Daughters diretto da Angela Patton, Natalie Rae

Audience Award: U.S. Documentary

Daughters diretto da Angela Patton, Natalie Rae

Audience Award: U.S. Dramatic

Didi diretto da Sean Wang

Audience Award: World Cinema Documentary

Ibelin diretto da Benjamin Ree

Audience Award: World Cinema Dramatic

Girls Will Be Girls diretto da Shuchi Talati

Audience Award: NEXT

Kneecap diretto da Rich Peppiatt

Premi speciali della giuria

World Cinema Documentary Special Jury Award for Craft

Nocturnes Diretto da Anirban Dutta, Anupama Srinivasan

World Cinema Documentary Special Jury Award for Cinematic Innovation

Soundtrack to a Coup d'Etat diretto da Johan Grimonprez

Special Jury Award for NEXT presented by Adobe

Desire Lines diretto da Jules Rosskam

Premi della giuria

Miglior Regia: World Cinema Documentary

Ibelin diretto da Benjamin Ree

Miglior Regia: U.S. Documentary

Sugarcane diretto da Julian Brave NoiseCat ed Emily Kassie

Miglior Regia: U.S. Dramatic

In the Summers diretto da Alessandra Lacorazza

Miglior Regia: World Cinema Dramatic

In the Land of Brothers diretto da Raha Amirfazli e Alireza Ghasemi

Jonathan Oppenheim Premio al Miglior Montaggio: U.S. Documentary

Frida diretto da Carla Gutiérrez

Premi speciali della giuria

World Cinema Dramatic Premio Speciale per la Giuria

Handling the Undead - Compositore: Peter Raeburn

World Cinema Dramatic Premio Speciale della giuria per la recitazione

Girls Will Be Girls - Preeti Panigrahi

U.S. Documentary Premio Speciale della Giuria per l'Arte del Cambiamento

Union diretto da Stephen Maing, Brett Story

U.S. Dramatic Premio Speciale della Giuria per la Miglior Interpretazione di un attore emergente

Nico Parker - Suncoast

U.S. Dramatic Premio Speciale della Giuria: Cast

Didi

U.S. Documentary Premio Speciale della Giuria per il Sonoro

Gaucho Gaucho diretto da Michael Dweck, Gregory Kershaw

Cortometraggi

Gran Premio della Giuria

The Masterpiece (Spagna) Diretto da Alex Lora Cercos

Premio della Giuria: U.S. Fiction

Say Hi After You Die (U.S.) Diretto da Kate Jean Hollowell

Premio della Giuria: International Fiction

The Stag (Taiwan) Diretto da An Chu

Premio della Giuria: Nonfiction

Bob's Funeral (U.S.) Diretto da Jack Dunphy

Premio della Giuria: Animazione

Bug Diner (U.S.) Diretto da Phoebe Jane Hart

Premio Speciale della Giuria per la Regia

The Looming (U.S.) Diretto da Masha Ko

Pisko the Crab Child is in Love (Japan) Diretto da Makoto Nagahisa

Alfred P. Sloan Science-In-Film Initiative

Miglior Film