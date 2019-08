Dave Bautista star e produttore dell'action movie Traphouse

Dave Bautista sarà il protagonista di Traphouse, un nuovo action thriller di cui sarà anche produttore esecutivo.

Il progetto verrà scritto da Gary Scott Thompson, il creatore di Fast & Furious.

Il film Traphouse racconterà la storia di un agente della DEA sotto copertura, ruolo affidato alla star di Guardiani della Galassia, in cui interpreta Drax, Dave Bautista, e del suo partner, alle prese con il tentativo di arrestare un gruppo di ladri audaci e sorprendenti: i loro figli teenager che hanno compiuto dei furti per dei pericolosi narcotrafficanti, utilizzando le tattiche dei genitori e le informazioni top secret che sono in loro possesso.

L'attore ha sviluppato il progetto e ne sarà uno dei produttori esecutivi in collaborazione con Jonathan Meisner. Bautista ha sottolineato. "Traphouse è un progetto a cui stiamo lavorando da anni. Siamo elettrizzati all'idea di lavorare con Marc e il suo team di Signature per portare il film in vita e in Gary abbiamo trovato lo sceneggiatore perfetto per infondere al nostro originale action movie pieno di azione molte emozioni".

Tra i prossimi impegni di Dave c'è anche il film Dune, diretto da Denis Villeneuve, le cui riprese sono attualmente in corso. L'attore ha già collaborato con il regista in occasione del film Blade Runner 2049, il sequel del cult che ha avuto come protagonisti Harrison Ford e Ryan Gosling.