Dave Bautista smentisce Daniel Craig: "Quando mi ha rotto il naso non è fuggito, abbiamo riso"

Daniel Craig, durante un'apparizione televisiva, ha raccontato in modo esilarante il momento in cui ha rotto il naso di Dave Bautista sul set del film 007 Spectre.

La star di Guardiani della Galassia ricorda però l'incidente in modo leggermente diverso e ha condiviso la sua versione su Twitter.

Mentre era ospite del talk show condotto da Graham Norton, Daniel Craig aveva raccontato quanto accaduto durante le riprese di una delle scene di combattimento più cruciali di 007 Spectre: "Gli ho tirato un pugno e l'ho colpito sul naso. Ho sentito un crack e mi son detto: 'Oh Dio no'. Sono scappato via, pensavo che sarebbe venuto a cercarmi per darmele, invece è stato molto gentile e comprensivo".

Dave Bautista ha però voluto chiarire un dettaglio del racconto: "Non è corso via!!! Ha iniziato a urlare 'Ca**o, gli ho rotto il naso!!'. E lo aveva fatto. E poi mi ha abbracciato, mi ha chiesto scusa, abbiamo riso, ho cambiato vestiti, ho inserito della carta igienica su nel naso e abbiamo continuato a girare una delle migliori scene di combattimento di sempre". L'attore ha inoltre sottolineato: "Sono molto orgoglioso di quella scena".

Bautista non ha però smentito, e nemmeno confermato, che si sia aggiustato da solo il setto nasale riposizionandolo senza particolari problemi e non ha accennato al modo in cui ha contribuito all'infortunio subito da Daniel.

L'interprete di James Bond aveva infatti ricordato che Dave lo aveva lanciato per terra più volte durante le riprese di una sequenza e, dopo averlo sfidato a farlo in modo più brutale, Craig si è infortunato a un ginocchio ed è stato costretto a indossare un tutore per il resto delle riprese.