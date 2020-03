Dave Bautista debutta su TikTok con un esilarante video: "Sono un idiota!"

L'attore Dave Bautista, per promuovere il suo nuovo film My Spy, ha debuttato su TikTok realizzando dei simpatici video.

Dave Bautista si è divertito a usare TikTok insieme alla sua co-star Chloe Coleman, la giovane protagonista di My Spy, realizzando degli esilaranti video. La star di Guardiani della Galassia ha infatti compiuto il suo debutto nel mondo dei brevi filmati realizzati usando l'app.

Dave Bautista si è divertito a usare i filtri che permettono di modificare il proprio volto e in un video dichiara: "Volevo solo farvi sapere che sono su TikTok. Questo è per i ragazzi". Il filmato è accompagnato dalla didascalia "Sì... Sono un idiota!".

L'attore, con Chloe Coleman, ha inoltre realizzato dei video in cui si divertono a danzare e interpretare un divertente sketch.

Il film My Spy, in arrivo il 13 marzo nelle sale americane, racconta la storia di un agente della CIA che si ritrova alle prese con una ragazzina di nove anni mentre è impegnato in una missione sotto copertura per sorvegliare la sua famiglia.

La commedia è stata diretta da Peter Segal ed è stata scritta da Jon ed Erich Hoeber. Nel cast ci sono anche Kristen Schaal e Ken Jeong.