Dave Bautista star del thriller Cooler diretto da Drew Pearce

Dave Bautista sarà il protagonista del thriller Cooler, che verrà diretto da Drew Pearce.

Il progetto sarà prodotto grazie alla collaborazione tra Dogbone Entertainment, di proprietà dell'attore, e Infrared.

Drew Pearce sarà sceneggiatore e regista di Cooler e le riprese del film inizieranno nell'estate 2023.

Al centro della trama ci sarà il buttafuori di South Beach Ray Sagona, interpretato da Dave Bautista. L'uomo va alla ricerca di redenzione per riconquistare la sua famiglia. Quando una cassaforte piena di droga viene rubata dal club in cui lavora, Ray viene ricattato e deve trovarla prima che la polizia di Miami la venga a recuperare come previsto la sera di domenica. Il suo passato e il suo presente si scontreranno in modi pericolosi nel corso di 36 ore.

Pearce sarà coinvolto anche come produttore tramite la sua Point of No Return e ha dichiarato: "L'opportunità di costruire un personaggio iconico con Dave e realizzare questo genere di thriller che ho sempre amato è troppo bella per essere vera. Il fatto che potremo fare tutto a Miami, guidati dall'epica conoscenza culturale di Drake e Future The Prince, è francamente sconvolgente. E non c'è nessuno di più perfetti per essere nostri partner rispetto a Infrared, le cui ambizioni creative si allineano perfettamente con quello che vogliamo sia questo film".