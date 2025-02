La data di uscita del prossimo film di Steven Spielberg viene posticipata

Universal ha annunciato alcuni cambiamenti nella data di uscita dei suoi prossimi titoli tra cui il prossimo progetto diretto da Steven Spielberg e il nuovo film dei fratelli Daniels.

Lo slittamento nella distribuzione nelle sale americane della nuova opera del maestro del cinema ha già fatto ipotizzare un possibile debutto in anteprima mondiale al Festival di Cannes 2026.

Nuova data per il ritorno di Spielberg

Il prossimo film di Steven Spielberg, ancora senza un titolo ufficiale, debutterà infatti venerdì 12 giugno 2026, non più il 15 maggio 2026. Il lungometraggio prende il posto, nella programmazione delle uscite dello studio, della prossima fatica di Daniel Kwan e Daniel Scheinert, ovvero i Daniels, dopo il successo ottenuto con Everything Everywhere All at Once, che ha incassato oltre 143 milioni di dollari in tutto il mondo e conquistato numerosi premi Oscar.

Spielberg tornerà presto alla regia

Le prime indiscrezioni sostengono che Spielberg stia per tornare nel mondo degli alieni e degli UFO, tuttavia per ora non è stata svelata la trama ufficiale. Il film si scontrerà con il reboot di Scary Movie e anticiperà di una settimana l'arrivo nei cinema di Toy Story 5.

Nel cast ci saranno Josh O'Connor (The Challengers), Colman Domingo (Sing Sing), Emily Blunt (Oppenheimer), Colin Firth (Kingsman) ed Eve Hewson (Bad Sisters).

Il nuovo film dei Daniels

Attualmente i Daniels non hanno inoltre condiviso i dettagli della nuova storia a cui stanno lavorando, di cui non è stata ancora completata la sceneggiatura. I ritardi nello sviluppo del progetto ha quindi portato Universal a togliere, per ora, il lungometraggio dal proprio listino del 2026.

Gli spettatori dovranno attendere prima di scoprire quali star saranno coinvolte nel progetto e le prime indiscrezioni sulla trama del progetto che cercherà di replicare il successo ottenuto da Everything Everywhere All at Once.