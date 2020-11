Darwing Duck: un reboot della serie animata in fase di sviluppo per Disney+

La serie animata Darwing Duck ritornerà sugli schermi televisivi grazie a un reboot prodotto per Disney+, attualmente in fase di sviluppo.

Il sito di Variety ha diffuso la notizia e ha spiegato che per ora non è stato annunciato nessun sceneggiatore.

Tra i produttori della nuova versione di Darwing Duck ci saranno Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, e Alex McAtee di Point Grey Pictures.

La versione originale era andata in onda dal 1991 al 1992 per un totale di 3 stagioni e 91 episodi, andati in onda su Disney Channel e ABC. Tra i doppiatori dello show originale c'erano Jim Cummings, Christine Cavanaugh e Terry McGovern.

Lo show ha un legame con Ducktales, recentemente già al centro di un reboot che aveva permesso di introdurre sul piccolo schermo i personaggi che ora saranno protagonisti del nuovo progetto destinato alla piattaforma di streaming.

Darwing Duck è un papero supereroe mascherato, alter ego di Drake Mallard, che vive a St. Canard. Nella storia sono coinvolti anche il pilota Jet McQuack e la piccola Ocalina, oltre a Tonnaso Parapiglia, figlio dei vicini di casa dei Mallard.

Darwing si ritrova spesso a scontrarsi con i Cinici Cinque, mentre si innamorerà della strega Morgana McCawber, membro del gruppo chiamato "Paperi della giustizia".