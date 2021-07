Darren Lynn Bouseman: "Realizzerò un film tratto un videogioco"

Il regista Darren Lynn Bousman, che ha recentemente girato film Spiral, ha rivelato che gli è stata offerta la possibilità di girare un film tratto da uno dei suoi videogiochi preferiti.

Il progetto dovrebbe sfruttare nel migliore dei modi la sua conoscenza nel settore dei videogame di cui apprezza in particolare l'interattività.

Darren Lynn Bousman, intervistato da ComingSoon.net, ha dichiarato: "Non posso dire di cosa si tratti ora, ma ho avuto l'offerta di dirigere la versione cinematografica di uno dei miei videogame preferiti di sempre".

Il filmmaker ha aggiunto: "Amo i videogiochi e amo l'idea di quello che possono fare da un punto di vista della narrazione. Quindi l'idea di avere la capacità di tornare nel mondo dei videogiochi e proporre una storia, rendendola interattiva nella sala cinematografica, proprio come era il videogioco. Era un gioco per la PS3, la PS4, è davvero eccitante".

Per ora non è stato rivelato in che modo Bousman ha intenzione di realizzare un film con caratteristiche interattive. Durante l'intervista Darren aveva però parlato della possibilità di scoprire usando gli smartphone il passato dei personaggi al centro della trama. In precedenza il regista ha avuto anche delle esperienze nei giochi con finali alternativi come The Tension Experience, alimentando le ipotesi che venga realizzato del materiale aggiuntivo a cui gli spettatori possano accedere in qualche modo.

Il regista di Spiral - L'eredità di Saw non ha aggiunto ulteriori dettagli, quindi non resta che attendere per scoprire quale sia il videogioco al centro del progetto.