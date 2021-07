Dark Threads: Dominic Monaghan coinvolto nel progetto in VR

Dominic Monaghan, star di Lost e Il Signore degli Anelli, sarà il protagonista dell'esperienza realizzata per la realtà virtuale Dark Threads, che proporrà un'avventura interattiva che porterà i giocatori a intraprendere un viaggio fantastico.

Il progetto sarà realizzato da Cream Productions, la casa di produzione canadese che ha già realizzato progetti come The Story of Late Night.

Dark Threads permetterà alle persone di immergersi in un ambiente futuristico dove hanno perso tutti i ricordi, dovendo quindi cercare di recuperarli grazie agli indizi che trovano e all'aiuto di un'Intelligenza Artificiale.

Oltre a Dominic Monaghan il progetto, disponibile dal 22 luglio su Oculus Rift e HTC Vive, ha visto coinvolta anche Kandyse McClure.

Johnny Kalangis, a capo dei progetti digitali di Cream, ha dichiarato: "Dark Threads è un'avventura in VR che porta i giocatori a riflettere sull'essenza della coscienza, dell'altruismo, della crudeltà e della vita stessa, L'esperienza è come una serie a scelte multiple con tre misteriosi finali distinti, ogni opzione ha delle conseguenze sull'epilogo".