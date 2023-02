Dario Penne è morto a 84 anni, il doppiatore ha reso indimenticabili film come Il silenzio degli innocenti

Dario Penne è morto a 84 anni; l'attore era conosciuto per essere stato il doppiatore di numerose star, tra cui Anthony Hopkins nel film Il Silenzio degli Innocenti.

L'artista aveva iniziato la sua carriera alla radio e a teatro, prima di diventare doppiatore.

Dario Penne era nato a Trieste nel 1938 e si era poi trasferito a Milano, città in cui aveva potuto recitare con Strehler. L'attore era successivamente andato a Firenze e a Roma, città in cui ha dato spazio alla sua carriera, ottenendo ruoli anche in serie come E le stelle stanno a guardare, e ha lavorato a lungo come doppiatore.

Tra gli attori internazionali di cui è stato la voce italiana ci sono Anthony Hopkins, Michael Caine, Tommy Lee Jones, Ben Kingsley e Christopher Lloyd. Le interpretazioni di Penne hanno quindi reso indimenticabili le versioni italiane di film come Men in Black, i Batman diretti di Christopher Nolan, Ritorno al futuro, e Dracula di Francis Ford Coppola in cui ha doppiato Gary Oldman.

Parlando della sua storica performance in Il silenzio degli innocenti, il doppiatore aveva dichiarato: "Fu difficile da fare ma appagante. Poi Hopkins l'ho conosciuto a Roma alla prima di Surviving Picasso. La mattina dopo mi telefonò e mi fece una quantità di complimenti su come l'avevo doppiato che mi fece piangere".