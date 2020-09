Dario Argento, stasera su Cine34 omaggio al re del brivido: la programmazione

Ha compiuto 80 anni da pochi giorni, Dario Argento, e stasera su Cine34 avrà l'omaggio che merita con una programmazione dedicata. Il canale tematico Mediaset, infatti, trasmetterà tre dei tanti successi del re del brivido, tra cui Profondo rosso, quello che è ritenuto da molti il capolavoro della sua filmografia a tinte oscure.

Profondo rosso, in onda alle 21:10

Marcus (David Hemmings), un pianista inglese, diventa il testimone oculare dell'omicidio di una parapsicologa, Helga Ulman (Macha Méril), che ad un congresso aveva previsto che sarebbe stata uccisa e che il suo assassino era tra il pubblico. Ma è quello solo l'inizio di una lunga serie di omicidi...

Trauma, in onda alle 23:34

Christopher Rydell con Asia Argento in Trauma

Aura (Asia Argento, qui per la prima volta diretta da suo padre), una ragazza anoressica, scappa da una clinica psichiatrica ed incontra un uomo che tenta di offrirle aiuto e del cibo, ma viene ritrovata dai suoi genitori e portata a casa. La sera stessa, durante una seduta spiritica, la madre e il padre di Aura vengono decapitati da un serial killer che uccide solo nei giorni di pioggia... Trauma è il secondo film "statunitense" di Dario Argento.

Il fantasma dell'opera, in onda all'1:34

Liberamente ispirato al romanzo di Gaston Leroux, in questa versione di Dario Argento, il "fantasma" (Julian Sands) non è sfigurato, ma è un orfano abbandonato nei sotterranei dell'Opera di Parigi, salvato e allevato dai ratti. Una volta cresciuto, esce allo scoperto solo quando vede Christine Daaé (Asia Argento) provare una scena sul palcoscenico del teatro, invaghitosi di lei. Riesce ad avvicinarla, ma non sa che quello per lui sarà l'inizio della tragedia...