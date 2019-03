Dario Argento: una serie su Netflix o su Amazon in arrivo

Dario Argento, il maestro del cinema horror, ha rivelato di essere attualmente al lavoro su una serie televisiva, ideata come un film a puntate, che dovrebbe essere destinata a realtà come Netflix o Amazon.

Il regista, mentre era ospite della trasmissione radiofonica di Rai Radio 1 intitolata Un Giorno da Pecora, ha infatti dichiarato: "Il mio nuovo film? Ci stiamo lavorando con gli sceneggiatori, manca un po' di tempo ancora ma sono contento del risultato. Sarà un film a puntate, per la televisione, composto da otto episodi in tutto".

Il regista ha inoltre confermato che per ora non è stata decisa l'emittente o la piattaforma di streaming che trasmetterà gli episodi, svelando che dovrebbero essere destinati a Netflix e Amazon.

Per ora Dario Argento non ha anticipato i dettagli del progetto o le tempistiche previste per il suo debutto sugli schermi, dichiarando: "Forse la fine dell'anno prossimo".

Il filmmaker non ha nemmeno deciso il titolo ufficiale dell'opera a cui sta lavorando: "Ne abbiamo due o tre in mente, poi decideremo quale scegliere". Argento ha però dichiarato che ha già deciso chi sarà al centro della trama: "La protagonista sarà una donna, straniera perché la società che lo coproduce è americana, e lo gireremo in inglese".

Argento ha infine rassicurato i suoi fan che hanno apprezzato il modo in cui porta in scena eventi paurosi e morti terrificanti, sottolineando: "Ci sarà una quindicina di omicidi credo".