Daredevil, Vincent D'Onofrio: "Wilson Fisk? Se me lo chiederanno, riprenderò il ruolo"

Daredevil: Vincent D'Onofrio in una scena della terza stagione

Vincent D'Onofrio ha presentato il film Gli occhi di Tammy Faye alla Festa del Cinema di Roma 2021, e sul red carpet ha risposto anche ad una domanda su Wilson Fisk, il suo personaggio in Daredevil.

Vincent D'Onofrio ha interpretato Wilson Fisk, ovvero Kingpin, in tre stagioni della serie tv Daredevil. Ora che il Marvel Cinematic Universe è entrato nel Multiverso, rivedremo l'antagonista di Matt Murdock nel MCU?

Ecco cosa ci ha detto:

In questo film sei un battista, in Daredevil eri Wilson Fisk: Fisk aveva una morale più forte di questo personaggio. Secondo te avere un proprio codice morale non dipende dalla religione? "Penso di sì. Nel caso di questo film le persone devono scoprire cosa significa Dio per loro. E se significa condurre una vita più positiva e giusta è un bene."

Vedremo di nuovo Wilson Fisk? Magari nel MCU? O no? "Quando me lo chiederanno sì."

Daredevil: Vincent D'Onofrio, Ned Van Zandt nell'episodio Rivelazioni

Interpreti spesso personaggi che credono di essere gli eroi della loro storia ma per altre persone sono i villain. Cosa rende tale un villain secondo te? "Più interpreti una persona a tutto tondo e non il villain, più sei cattivo nella storia. Come attore, quando mi approccio a un personaggio, lo considero un essere umano, non come un cattivo. Ti affidi alla scrittura e alla storia: è così che diventi cattivo."

Gli occhi di Tammy Faye, film prodotto e interpretato da Jessica Chastain (in odore di nomination Oscar), ha aperto la sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Ispirato alla vera vita di Tammy Faye e Jim Bakker, telepredicatori seguitissimi in America negli anni '70 e '80, il film di Michael Showalter vede nel cast anche Vincent D'Onofrio nel ruolo del pastore battista Jerry Falwell, attivista conservatore.

