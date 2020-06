Danny Masterson, star di That '70s show, accusato di violenza sessuale: rischia 45 anni di carcere

Danny Masterson è accusato di aver violentato tre donne tra il 2001 e il 2003 e rischia di essere condannato a un massimo di 45 anni di carcere.

L'attore era stato licenziato dalla produzione della serie The Ranch dopo che nel 2017 erano emerse le accuse di quattro donne che hanno sostenuto di essere state vittima di violenza.

L'ex star di That '70s Show dovrà presentarsi all'udienza preliminare in programma il 18 settembre. Danny Masterson non rischia però di essere incriminato per altri due casi: nel primo non sono state presentate abbastanza prove, nel secondo non è stato possibile procedere perché sono stati superati i termini di prescrizione.

L'attore dovrà invece rispondere alle accuse di violenza che gli sono state rivolte da tre donne che sarebbero state violentate mentre si trovavano nella casa di Masterson. La prima vittima avrebbe avuto 23 anni al momento della violenza, avvenuta nel 2001, la stessa età di una giovane che sarebbe stata invitata nella residenza a Hollywood di Masterson nel dicembre 2003. La terza vittima, invece, aveva 28 anni e sostiene di essere stata stuprata nell'autunno 2003.