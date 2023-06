Danny Masterson, svelate le condizioni carcerarie: non sarà tra i detenuti comuni

Nelle ultime ore sono state svelate le attuali condizioni carcerarie di Danny Masterson: l'attore di The Ranch, attualmente in attesa della prossima udienza, non sarà tra i detenuti comuni.

Danny Masterson è stato riconosciuto colpevole di due capi di accusa di stupro e, mentre si attende la condanna, TMZ ha rivelato quali sono le condizioni carcerarie dell'attore: secondo un recente rapporto, la star di The Ranch attualmente non si trova rinchiusa insieme ai detenuti comuni del L.A. County Men's Central Jail.

Masterson è invece tenuto in "isolamento amministrativo", un'unità dove in passato sono stati collocati altri detenuti famosi come Suge Knight e O.J. Simpson. TMZ ha inoltre riferito che a Masterson sarà permesso di uscire dalla cella per 2 ore al giorno e avrà accesso alla biblioteca del carcere, ma non avrà una televisione.

La prossima udienza è stata fissata per il 4 agosto 2023: l'attore statunitense rischia 30 anni di prigione in seguito al riconoscimento di colpevolezza per due capi di accusa di "stupro con violenza" nei confronti di due donne non identificate, anche se la giuria non ha ancora raggiunto un verdetto unanime.

Danny Masterson e Jim Carrey in una scena del film Yes Man

Ricordiamo che il 17 giugno 2020, Danny Masterson è stato accusato di aver violentato una donna di 23 anni nel 2001, una donna di 28 anni all'inizio del 2003 e una donna di 23 anni alla fine del 2003. Queste tre incriminazioni sono il frutto di un'indagine lunga ben tre anni iniziata nel 2017.