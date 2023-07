Danny DeVito pronto a tornare in Batman:'Ipotesi che prenderei in considerazione'

Danny DeVito non ha escluso l'ipotesi di tornare nel ruolo del Pinguino in un film dell'universo di Batman.

Grazie allo sdoganamento del multiverso potenzialmente qualunque interprete abbia partecipato in passato a film legati al mondo DC o Marvel potrebbe tornare in un nuovo progetto per il grande schermo, anche a distanza di parecchi anni.

Uno di questi potrebbe essere Danny DeVito, che non ha escluso la possibilità di riprendere il ruolo di Oswald Cobblepot/Pinguino rivestito in Batman - Il ritorno di Tim Burton nel 1992. Soprattutto dopo il ritorno di Michael Keaton nei panni di Bruce Wayne/Batman in The Flash di Andy Muschietti:"Considererei sicuramente di tornare nel franchise, si. Batman - Il ritorno è stata una parte fantastica, è stato operistico. Potresti estrapolare tutte le fermate. C'erano così tante cose motivanti, così tante cose che si agitavano dentro di lui. Essere uno strano uomo uccello ha fatto uscire il personaggio da me. È stata un'esperienza emozionante per me perché ho sentito che era un'opportunità unica per interpretare Oswald Cobblepot con la visione e il design di Tim. Lui è un genio per me".

Lo scorso anno Danny DeVito affermò che il suo Pinguino di Tim Burton è migliore di quello di Colin Farrell in The Batman di Matt Reeves.