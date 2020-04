Danny DeVito e Aubrey Plaza voci della nuova serie animata Little Demon

Danny DeVito e Aubrey Plaza saranno le voci dei protagonisti della nuova serie animata intitolata Little Demon.

Danny DeVito e Aubrey Plaza saranno le voci dei protagonisti della serie animata intitolata Little Demon, di cui FX ha ordinato il pilot.

Il team al lavoro sul progetto comprende anche Dan Harmon e Darcy Fowler, senza dimenticare Seth Kirschner e Kieran Valla.

La serie Little Demon racconta la storia di una madre riluttante (Aubrey Plaza) che, dopo 13 anni dal momento in cui è stata messa incinta dal Diavolo (Danny DeVito) sta cercando di condurre una vita comune nel Delaware con la figlia. La donna è comunque alle prese con forze mostruose, tra cui Satana, che cerca di ottenere la custodia dell'anima di sua figlia.

Il personaggio della ragazzina avrà la voce di Lucy DeVito, la figlia dell'attore.

Dan Harmon, creatore di Community e Rick and Morty, sarà coinvolto come produttore esecutivo in collaborazione con Fowler, Kirschner, Valla, Plaza, e Lucy e Jake DeVito.

Little Demon prosegue la collaborazione creativa che aveva già dato vita a The Terror Team.