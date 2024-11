Daniel Craig commenta la reazione alle scene di sesso gay in Queer: "Per me sono piuttosto pudiche"

Sono passate diverse settimane dalla presentazione di Queer di Luca Guadagnino alla Mostra del Cinema di Venezia, e nel frattempo sono emerse reazioni particolarmente intense da parte di media e fan in relazione alle esplicite scene di sesso tra le star del film, Daniel Craig e Drew Starkey.

Intervenuto alla première del film del regista di Chiamami col tuo nome e Suspiria tenutasi a Los Angeles, Craig ha risposto in maniera molto diretta, come sua abitudine, alle domande in merito alle sequenze intime inserite nel lungometraggio presentato alla kermesse lagunare.

Scene pudiche

"A me sembrano piuttosto pudiche" ha dichiarato Daniel Craig in merito alle scene che hanno fatto tanto parlare stampa e spettatori. Queer è basato su una novella del 1985 del celebre beatnick americano William S. Burroughs e segue le vicende di William Lee (Daniel Craig), un veterano americano disilluso che trascorre le sue giornate a bere e drogarsi nel Messico degli anni '50, dopo essere fuggito in seguito ad un'accusa di droga nel suo Paese.

La sua esistenza improvvisamente trova uno scopo dopo l'incontro con Eugene Allerton (Drew Starkey), un giovane espatriato americano che offre a Lee quella scintilla d'amore che l'uomo non trovava da parecchio tempo. Nel cast del film anche Jason Schwartzman, Lesley Manville e Henry Zaga.

Esordio

Nel film, la popstar Omar Apollo fa il suo debutto a Hollywood in Queer, nei panni di un losco frequentatore di bar che allevia la solitudine di Lee dopo che Eugene l'ha allontanato. Apollo ha ricordato di aver ottenuto il ruolo grazie ad un'intervista del 2022 in cui ricordava di voler debuttare sul grande schermo.

"Qualcuno del team di Luca ha visto il video in cui mi si chiedeva se volessi entrare nel mondo del cinema ed io ho risposto di sì. Così mi hanno contattato" ha spiegato Apollo.