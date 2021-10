Daniel Craig dona 10mila sterline in beneficenza per la prevenzione dei suicidi

Daniel Craig ha donato 10mila sterline in beneficenza per la prevenzione dei suicidi; l'attore ha sostenuto in questo modo le iniziative di tre genitori che hanno perso i loro figli.

Come riportato da The Guardian, Andy Airey, Mike Palmer e Tim Owen hanno deciso di rendersi protagonisti di una camminata di 300 miglia per onorare la memoria delle figlie Sophie, Beth ed Emily, venute a mancare dopo essersi suicidate. Daniel Craig ha insistito per donare 10 mila sterline ai Three Dads Walking e per affiancare il suo nome a questa iniziativa benefica. I tre padri sono partiti dalle loro abitazioni a Cumbria, Greater Manchester e Norfolk con l'obiettivo di raccogliere fondi contro il suicidio per l'associazione Papyrus.

I tre hanno descritto la donazione di Daniel Craig come fantastica e hanno dichiarato di essersi rimasti sorpresi dall'intervento del celebre volto di James Bond. Andy Airey ha dichiarato: "Ne abbiamo parlato proprio ieri mattina, quando Mike e Tim partivano da Cumbria. Per noi, ricevere il sostegno dell'attore del momento è davvero importante. Al di là del carattere della cifra, avere il suo volto sulla nostra iniziativa è fondamentale".

Il trio vorrebbe completare la sua iniziativa nel giro di 15 giorni, prefissando l'obiettivo di fare circa 20 miglia al giorno. Ovviamente, il vero obiettivo della camminata è sottolineare la consapevolezza di cosa voglia dire suicidarsi. Airey ha continuato: "Parlare di suicidio e presentare Papyrus è davvero importante! Più persone vengono a conoscenza del progetto e più vite salviamo".

I tre padri hanno anche scritto toccanti tributi per le loro tre figlie, venute a mancare nel giro di tre anni tra il 2018 e il 2020. Sophie è stata descritta come "socievole, divertente e in grado di far sorridere chiunque"; Emily, invece, era "uno spirito libero senza alcun limite"; infine, Beth era famosa per "il suo amore per la vita e l'umorismo".

Attraverso Papyrus, Mike Palmer ha dichiarato: "Three Dads non è un club ma un'opportunità per fare la differenza e riscattarci come padri!".