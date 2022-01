Daniel Brühl protagonista di The Movie Teller, diretto da Lone Scherfig

Daniel Brühl sarà il protagonista di The Movie Teller, il nuovo film diretto da Lone Scherfig. L'attore è entrato a far parte del cast del progetto che verrà prodotto da Embankment e sarà girato, a partire dal 21 marzo, in spagnolo.

L'attore Daniel Brühl reciterà accanto a Bérénice Bejo e Antonio de la Torre in The Movie Teller. Il progetto sarà diretto da Lone Scherfig (An Education) e racconterà la storia di Nansen, un outsider che, con la sua attenzione e diplomazia, guadagna il rispetto delle famiglie che incontra in una miniera cilena prima di iniziare una relazione con una donna del posto, Maria Magnolia (Bejo). L'uomo diventa un secondo padre per la figlia della donna (interpretata dall'esordiente Sara Becker), il cui dono raro per la narrazione la porta a diventare la "movie teller" della città. Le famiglie della comunità non possono permettersi di acquistare un biglietto per il cinema e l'intera città unisce le forze per raccogliere i soldi necessari a mandare la ragazzina alle proiezioni, in modo da poterle poi far raccontare le storie viste sullo schermo, riportando in vita le storie per la gioia di tutti.

Il progetto è un adattamento del romanzo autobiografico scritto da Hernán Rivera Letelier, pubblicato in tutto il mondo e tradotto in 19 lingue diverse.