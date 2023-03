Daniel Brühl protagonista di Kaiser Karl, la serie sulla vita di Karl Lagerfeld

Daniel Brühl ha ottenuto il ruolo dello stilista Karl Lagerfeld in una nuova serie in sei episodi prodotta da Gaumont per Disney+, progetto intitolato Kaiser Karl.

La storia dell'icona della moda, prossimamente, arriverà anche sul grande schermo con un film che dovrebbe avere come star Jared Leto.

Le riprese del progetto intitolato Kaiser Karl si svolgeranno in Francia, a Monaco e in Italia. La storia prenderà il via nel 1972 quando Karl Lagerfeld (Daniel Brühl), a 38 anni, decide di diventare il più importante stilista francese, provando a porre fine al dominio di Yves Saint Laurent.

Sul piccolo schermo ci sarà spazio per le rivalità tra stilisti, per le epiche feste e per la decadenza della società parigina, senza dimenticare storie d'amore e amicizie.

Jérôme Salle (Totems), si occuperà della supervisione della serie e firmerà la regia degli episodi 1, 2 e 6. Dietro la macchina da presa delle altre puntate ci sarà invece Audrey Estrougo (Authentik).

Berlino: Daniel Brühl al photocall di 7 Days in Entebbe

Nel cast del progetto ci saranno anche Sunnyi Melles nella parte di Marlene Dietrich, Jeane Damas che sarà Paloma Picasso,Claire Laffut nei panni di Loulou de la Falaise e Paul Spera che ha ottenuto il ruolo dell'artista Andy Warhol.

Tra i protagonisti anche Théodore Pellerin che sarà Jacques de Bascher, Arnaud Valois nei panni di Yves Saint Lauren, Alex Lutz che interpreta Pierre Bergé, e Agnès Jaoui nei panni di Gaby Aghion, che ha fondato il marchio Chloé.

Jared Leto sarà Karl Lagerfeld in un biopic sullo stilista

Isaure Pisani-Ferry (Ganglands) ha creato il progetto tratto dalla biografia scritta da Raphaëlle Bacqué, con cui ha collaborato all'adattamento del libro insieme a Jennifer Have.

Nel team degli autori ci saranno anche Dominique Baumard, Jennifer Have e Nathalie Hertzberg.

Il team artistico comprende anche i direttori della fotografia Mélodie Preel e Mahdi Lepart, la costumista Pascaline Chavanne, Jean Rabasse che è production designer dello show, mentre Evgueni e Sacha Galperine comporranno la colonna sonora.