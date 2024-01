Daniel Brühl nei panni di Karl Lagerfeld nella prima foto della serie Disney+ Kaiser Karl

Daniel Brühl sfoggia l'inconfondibile acconciatura di Karl Lagerfeld nella prima immagine di Kaiser Karl, la nuova serie originale francese in arrivo su Disney+ nel 2024. Nello show si racconta l'ascesa di Lagerfeld nel mondo dell'alta moda parigina degli anni '70.

Kaiser Karl: il profilo di Daniel Brühl nei panni di Karl Lagerfeld

L'anno è il 1972. Karl Lagerfeld, a trentotto anni, è uno stilista poco conosciuto. Dopo aver incontrato ed essersi innamorato di Jacques de Bascher, si trova a competere con Yves Saint Laurent e Pierre Bergé, a capo del più prestigioso brand di moda in circolazione. Inizia così la storia di Kaiser Karl, un mix di romanticismo, ambizione e instancabile ricerca di affermazione.

Kaiser Karl è stata creata e adattata per la televisione da Isaure Pisani-Ferry, Jennifer Have e Raphaëlle Bacqué, autrice dell'omonima biografia pubblicata da Albin Michel nel 2019 e tradotta in sei lingue. La serie originale è diretta da Jérôme Salle e Audrey Estrougo.

Il team artistico riunisce i direttori della fotografia Mélodie Preel e Mahdi Lepart, la costumista Pascaline Chavanne, l'hair artist Sébastien Quinet e la truccatrice Valerie Chapelle, oltre ai compositori Sacha ed Evgueni Galperine.

Kaiser Karl è girato in Francia. I produttori esecutivi sono Gaumont e Jour Premier.